Le Premier ministre indien Modi effectue une visite historique aux États-Unis Voici à quoi s’attendre

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi participent à une réunion bilatérale dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 24 septembre 2021 à Washington, DC. Piscine | Getty Images Actualités | Getty Images

Le Premier ministre indien Narendra Modi rencontrera jeudi le président Joe Biden lors de sa première visite d’État aux États-Unis L’approfondissement des liens de défense, les partenariats technologiques et le rôle de l’Inde dans l’Indo-Pacifique figureront parmi les priorités. Les liens entre l’Inde et les États-Unis sont à un tournant et les relations entre les deux nations se sont améliorées au cours de la dernière décennie, a déclaré Harsh V. Pant, vice-président des études et de la politique étrangère à l’Observer Research Foundation, un groupe de réflexion basé à Delhi. « Il s’agit d’une visite très importante, il s’agit autant de l’Inde qui tend la main aux États-Unis que des États-Unis qui tendent la main à l’Inde », a déclaré Pant. Biden n’a accueilli que deux visites d’État au cours de sa présidence, la première avec son homologue français Emmanuel Macron en décembre 2022, et la seconde avec Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol en avril. « Cette visite symbolise l’engagement inébranlable à approfondir les liens et signifie l’immense potentiel de collaboration des deux pays face aux défis mondiaux », a déclaré Farwa Aamer, directrice des initiatives pour l’Asie du Sud à l’Asia Society Policy Institute. « Pour beaucoup en Inde et aux États-Unis, la visite témoigne de la promesse et des attentes élevées pour l’avenir de la collaboration américano-indienne – celle d’une prospérité partagée », a déclaré Aamer. Les États-Unis considèrent l’Inde comme un partenaire sur lequel ils peuvent compter, mais leur partenariat sera très différent puisque l’Inde n’est pas un allié, a déclaré Pant à CNBC. « Les États-Unis n’ont pas l’habitude d’avoir des partenaires qui ne sont pas des alliés, mais ils sont prêts à voir leur partenariat avec l’Inde différemment – un partenariat relativement indépendant mais qui aidera également les priorités américaines », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Renforcement des liens de défense

L’Inde et la Russie entretiennent depuis longtemps une relation inébranlable, l’Inde dépendant fortement du Kremlin pour le pétrole et les armes militaires. La nation sud-asiatique est le plus grand acheteur d’armes russes au monde, représentant environ 20 % de la commande actuelle de la Russie, Reuters a rapporté. « L’Inde a été trop dépendante d’un seul pays et ce n’est pas bon, et bien que la dépendance soit passée de 80% dans les années 1990 à environ 65% maintenant, la dépendance est toujours énorme », a souligné Pant. Cependant, en raison de la guerre en Ukraine, la Russie n’a pas été en mesure d’envoyer des armes de défense essentielles qu’elle avait promises à l’Inde, poussant l’armée indienne à se tourner vers d’autres – comme les États-Unis – pour s’approvisionner.

Le président russe Vladimir Poutine avec le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet des dirigeants de l’Organisation de coopération de Shanghai à Samarcande le 16 septembre 2022. Alexandre Demyanchuk | AFP | Getty Images

Pourtant, les analystes sont optimistes sur le fait que la rencontre entre Biden et Modi pourrait conduire à davantage d’accords sur les armes. L’Inde souhaite depuis longtemps acheter des drones SeaGuardian aux États-Unis, mais l’accord espéré qui pourrait valoir entre 2 et 3 milliards de dollars a longtemps été entravé par des « obstacles bureaucratiques ». Reuters a rapporté. L’affaire pourrait encore être ramenée à la table. « Le ministère indien de la Défense aurait approuvé l’achat, donc cela semble probable. Les États-Unis aimeraient que cela se concrétise », a déclaré à CNBC Manjari Miller, chercheur principal pour l’Inde, le Pakistan et l’Asie du Sud au Council on Foreign Relations. « Ce serait important pour le partenariat – seuls quelques alliés militaires et pays de l’OTAN possèdent ce drone, et les États-Unis sont particuliers à qui ils vendent des armes et des technologies américaines. » Elle a souligné que c’est maintenant un moment important pour que l’accord soit conclu car il rapprochera « l’Inde de l’orbite de la défense américaine et est à un pas de la dépendance de l’Inde vis-à-vis des armes et de l’équipement russes ». L’Inde sape ses options stratégiques en pensant qu’elle peut continuer à s’appuyer sur la Russie, Lisa Curtis, senior fellow et directrice du programme de sécurité indo-pacifique au Center for a New American Security. « Il veut essayer de maintenir un fossé entre la Russie et la Chine parce qu’il ne veut pas envisager l’idée que la Russie et la Chine se dressent contre lui. Ensuite, vous jetez le Pakistan là-dedans et les choses semblent vraiment désastreuses du point de vue indien », a déclaré Curtis. dit le Fondation Carnegie pour la paix internationale. Les drones renforceront également les « capacités de renseignement-surveillance-reconnaissance » des forces armées indiennes qui aideront le pays à sécuriser ses frontières avec la Chine et le Pakistan, a déclaré Karthik Nachiappan, chercheur à l’Institut d’études sud-asiatiques de l’Université nationale de Singapour. . Les tensions entre l’Inde et la Chine au sujet de la frontière contestée dans la région de l’Himalaya durent depuis les années 1950 sans fin en vue. Vingt soldats indiens ont été tués en juin 2020 dans un combat au corps à corps avec les troupes chinoises, suivi d’un autre affrontement en décembre 2022. Mais l’Inde veut « aller au-delà d’une relation acheteur-vendeur » avec les États-Unis, a déclaré Pant, ajoutant que l’Inde travaille à une « relation de coproduction et de co-développement » avec les États-Unis afin de pouvoir construire sa propre base de défense manufacturière nationale. . Les secteurs privés aux États-Unis pourraient également commencer à faire des investissements plus importants en Inde, les deux pays devant travailler ensemble à la production de moteurs d’avions de combat, a déclaré Pant. « Il y a un changement dans la façon dont les États-Unis regardent l’Inde, et la défense en bénéficiera. L’Inde cherchera certainement à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, et ce sera une décision assez extrême », a-t-il ajouté. Sans parler de la Chine, le La Maison Blanche a déclaré en mai la visite « renforcera l’engagement commun de nos deux pays en faveur d’un Indo-Pacifique libre, ouvert, prospère et sécurisé et notre détermination commune à élever notre partenariat technologique stratégique, notamment dans les domaines de la défense, de l’énergie propre et de l’espace ». « Les États-Unis et l’Inde partagent l’objectif de ne pas avoir une Asie dominée par la Chine, ou une région indo-pacifique soumise à la coercition et à l’affirmation chinoises », a déclaré Ashley Tellis, chercheur principal au Carnegie Endowment dans un Q&A. rapport.

Énergie : Dépendance au pétrole russe

« L’Inde est devenue très proche de l’Occident au cours des cinq à dix dernières années, mais elle comprend qu’elle ne peut pas simplement se détacher de la Russie », a déclaré Amit Ranjan, chercheur à l’Institut NUS d’études sud-asiatiques. « La Russie est un vieil ami de l’Inde, et l’Inde comprend l’importance de la relation … Le pétrole est un élément important de cette relation », a déclaré Ranjan.

Technologie : Diversification depuis la Chine

Les partenariats technologiques seront également au cœur de l’agenda de Modi. « Je pense que les problèmes technologiques sont devenus d’une importance cruciale, car nous voyons la Chine faire des progrès et entendons parler des progrès de la Chine avec l’IA », selon Curtis. « En voyant à quel point la Chine progresse, les États-Unis comprennent maintenant l’importance de vraiment coopérer étroitement avec l’Inde et d’essayer de tirer parti des forces des deux côtés », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement de façons dont les deux parties peuvent bénéficier de cette coopération technologique accrue, sans parler des progrès qui ont été réalisés sur les semi-conducteurs. Cela a été un véritable domaine d’intérêt pour l’Inde et les États-Unis, et je vois que seuls grandir à mesure que nous avançons vers l’avenir », a ajouté Curtis. Il y aura également une multitude de réunions d’affaires avec des leaders technologiques. Le chef de Tesla, Elon Musk, a rencontré Modi à New York pour discuter des ambitions de la société de véhicules électriques en Inde et de la possibilité de créer une usine de fabrication dans le pays. Modi devrait également rencontrer d’autres PDG, dont Tim Cook d’Apple, Sundar Pichai de Google, Satya Nadella de Microsoft et Raj Subramaniam de FedEx lors du dîner d’État de la Maison Blanche jeudi. Le partenariat croissant entre l’Inde et les États-Unis donne également aux deux pays la possibilité d’adopter une stratégie « Chine plus un » et de pousser davantage d’entreprises technologiques à s’installer en Inde, ont déclaré des analystes à CNBC. L’initiative américano-indienne sur les technologies critiques et émergentes a été annoncée en mai de l’année dernière. L’initiative iCET vise à « élever et étendre » le partenariat technologique et la coopération industrielle de défense des deux pays, a déclaré la Maison Blanche en janvier. Pant a déclaré que cela souligne la volonté des deux pays de travailler ensemble – à la fois en termes de recherche et de développement et de ce que les deux gouvernements peuvent faire ensemble. Au cours des six derniers mois, davantage d’entreprises technologiques américaines ont jeté leur dévolu sur l’Inde.

Des personnes sont vues à l’intérieur de l’Apple Store après le lancement au centre commercial Jio World Drive à Mumbai, en Inde, le 18 avril 2023. Ashish Vaishnav | SOPA Images | Fusée lumineuse | Getty Images