Le Premier ministre indien Modi affirme qu’un consensus a été atteint sur une déclaration du G20

Le Premier ministre indien Narendra Modi (2L) s’adresse à la séance d’ouverture du Sommet des dirigeants du G20 au Bharat Mandapam à New Delhi le 9 septembre 2023.

NEW DELHI — Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré samedi que le Groupe des 20 nations était parvenue à un consensus sur une déclaration commune, malgré les divergences sur la guerre en Ukraine.

On craignait que les négociateurs et les diplomates de Delhi ne soient pas en mesure de parvenir à un consensus lors de la réunion de cette année en raison des objections russes et chinoises sur la référence à la guerre en cours.

Modi n’a fourni aucun autre détail sur la formulation exacte du communiqué, mais l’annonce suggère que les États membres du G20 se sont mis d’accord sur le fond des résultats du sommet des dirigeants de ce week-end à Delhi.

Les différents dirigeants devront encore voter sur la proposition défendue par l’Inde, mais cela est largement considéré comme une formalité à ce stade. Une conférence de presse est prévue plus tard samedi, où plus de détails seront probablement publiés.

