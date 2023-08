Le Premier ministre indien Modi aborde les préoccupations frontalières avec le président chinois Jinping lors du sommet des BRICS

Le Premier ministre indien Narendra Modi s’est entretenu avec le président chinois Xi Jinping en marge du sommet des BRICS à Johannesburg et a souligné les préoccupations de l’Inde concernant les problèmes frontaliers le long de la ligne de contrôle effectif (LAC), a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères.

Modi et Xi ont convenu « d’ordonner à leurs responsables concernés d’intensifier leurs efforts en vue d’un désengagement et d’une désescalade rapides », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Vinay Kwatra.

Les relations entre les deux voisins dotés de l’arme nucléaire sont tendues depuis plus de trois ans après que des soldats des deux camps se sont affrontés à la frontière himalayenne en juin 2020, faisant 24 morts.

Alors que la situation sur près de 1 860 milles frontaliers est calme depuis, la confrontation se poursuit dans quelques poches.

En marge du sommet des BRICS, Modi a souligné à Xi « les préoccupations de l’Inde concernant les problèmes non résolus le long de la région ALC », a déclaré Kwatra.

Modi a également « souligné que le maintien de la paix et de la tranquillité dans les zones frontalières, ainsi que l’observation et le respect de la LAC sont essentiels à la normalisation des relations indo-chinoises », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

C’est la première fois que Modi aborde la question directement avec Xi, répétant à plusieurs reprises la position de l’Inde qui a été partagée avec la Chine par l’intermédiaire d’autres ministres.

Les deux dirigeants ont interagi en marge du sommet du G20 en Indonésie l’année dernière, mais se sont contentés d’échanger des politesses et de discuter de la nécessité de stabiliser les relations, a récemment déclaré le gouvernement indien.

Des discussions ont eu lieu à plusieurs niveaux pour trouver des solutions aux problèmes frontaliers, mais une solution reste difficile à trouver.

Juste avant que les deux dirigeants ne se rendent à Johannesburg, les commandants militaires ont eu des entretiens pendant cinq jours le long de la frontière himalayenne pour tenter de trouver une avancée. Même si les deux parties ont déclaré que les négociations avaient été positives, aucun retrait des troupes sur le terrain n’a été évoqué.

Les ministres chinois des Affaires étrangères et de la Défense se sont rendus en Inde plus tôt cette année pour les événements du G20 et du Dialogue de coopération de Shanghai et ont rencontré leurs homologues indiens.