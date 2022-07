S’exprimant lors d’un sommet sur la politique éducative jeudi, le Premier ministre indien Narendra Modi a dénoncé le système éducatif hérité de l’époque coloniale britannique et a appelé à des réformes qui pourraient aider le pays à aller de l’avant.

“Les Britanniques ont fourni ce système d’éducation pour se préparer une classe de serviteurs pour répondre à leurs besoins”, Modi a déclaré à l’ouverture du sommet de trois jours des éducateurs à Varanasi, Uttar Pradesh.

“Après l’indépendance, il y a eu quelques changements mais beaucoup sont restés”, il ajouta. En conséquence, l’Inde s’est retrouvée avec des générations de diplômés formés pour les emplois du gouvernement et des services.















“Nous ne devons pas seulement produire des jeunes diplômés, mais faire en sorte que notre système éducatif crée les ressources humaines dont le pays a besoin pour aller de l’avant”, Modi a dit, exhortant les participants à discuter “réflexions innovantes et nouvelles idées” au cours du sommet.

La réunion de plus de 300 éducateurs et responsables gouvernementaux, surnommée Akhil Bharatiya Shiksha Samagam, vise à partager des expériences et des pratiques dans la mise en œuvre de la politique nationale d’éducation (NEP), adoptée en 2020. Elle se déroule dans la circonscription d’origine de Modi.

« Nous devons plonger dans les détails des défis et des problèmes et trouver des solutions. Le NEP ouvre des portes à l’éducation dans les langues indiennes. Je suis convaincu que l’Inde pourrait devenir une destination éducative mondiale », a déclaré Modi, qui est Premier ministre depuis 2014.

Londres a régné sur l’Inde pendant près de 200 ans, d’abord par l’intermédiaire de la Compagnie britannique des Indes orientales (1757-1858), puis directement par la couronne impériale jusqu’à la partition et l’indépendance en 1947. Les puissances occidentales ont récemment tenté de faire pression sur New Delhi pour qu’elle rompe avec Moscou, sa partenaire militaire et économique de longue date, sur le conflit en Ukraine – provoquant un incident en mai lorsque l’ambassadeur indien à l’ONU a dit à son collègue néerlandais de cesser d’être “condescendant.”