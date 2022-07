Le Premier ministre hongrois Viktor Orban critique le « mélange » d’Européens et de non-Européens | Nouvelles du monde

Le Premier ministre d’extrême droite hongrois a provoqué l’indignation en critiquant le “mélange” des peuples européens et non européens.

“Nous [Hungarians] ne sommes pas une race mixte… et nous ne voulons pas devenir une race mixte”, a déclaré Viktor Orban lors d’un discours samedi.

Ses commentaires ont suscité l’indignation des députés de l’opposition et des politiciens européens.

Katalin Cseh, eurodéputée du parti d’opposition hongrois Momentum, a tweeté : “A tous les ‘métis’ de Hongrie, quoi que signifie ce déchaînement raciste insensé : votre couleur de peau peut être différente, vous pouvez venir d’Europe ou d’ailleurs, vous êtes des nôtres, nous sommes fiers de vous. La diversité renforce la nation, elle ne l’affaiblit pas.”

L’eurodéputé roumain Alin Mituta a tweeté: “Parler de “pureté” raciale ou ethnique, en particulier dans une région aussi mixte que l’Europe centrale et orientale, est purement délirant et dangereux. Et M. Orban l’est aussi.”

S’exprimant à l’université d’été de Baile Tusnad, dans le centre de la Roumanie, M. Orban a affirmé que “l’ouest est divisé en deux”.

Il a dit que la moitié se compose de pays où se mêlent des Européens et d’autres non-Européens. “Ces pays ne sont plus des nations”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que ces pays “continuent de lutter contre l’Europe centrale pour que nous soyons comme eux”.

“Dans un sens spirituel, l’Occident s’est déplacé vers l’Europe centrale”, a-t-il ajouté.

Cela survient alors que M. Orban se prépare à se rendre aux États-Unis pour s’adresser à un rassemblement d’activistes conservateurs.

Le Premier ministre ultraconservateur devient de plus en plus populaire parmi la droite américaine pour son opposition à l’immigration, aux droits des homosexuels et aux politiques libérales.

En désaccord avec l’UE

Lors de son discours, M. Orban a déclaré que l’Union européenne avait besoin d’une nouvelle stratégie pour la guerre en Ukraine car les sanctions contre Moscou n’ont pas fonctionné.

“Une nouvelle stratégie est nécessaire, qui devrait se concentrer sur les pourparlers de paix et la rédaction d’une bonne proposition de paix… au lieu de gagner la guerre”, a-t-il déclaré.

Il a réitéré que la Hongrie, membre de l’OTAN, resterait en dehors de la guerre dans l’Ukraine voisine.

Sa position est en contradiction avec le reste de l’UE. Il a déclaré que la Hongrie n’était pas disposée à soutenir les embargos de l’UE. La Hongrie dépend à environ 85 % des importations de gaz russe.

Il a affirmé que la stratégie occidentale en Europe reposait sur quatre piliers : que l’Ukraine peut gagner une guerre contre la Russie avec les armes de l’OTAN, que des sanctions pourraient affaiblir la Russie et déstabiliser son leadership, que des sanctions nuiraient davantage à la Russie qu’à l’Europe, et que le monde alignez-vous en faveur de l’Europe.

M. Orban a déclaré que la stratégie avait échoué car les gouvernements en Europe s’effondrent “comme des dominos”, alors que les prix de l’énergie augmentent. Il a dit qu’une nouvelle stratégie était nécessaire.

“Nous sommes assis dans une voiture qui a une crevaison dans les quatre pneus : il est absolument clair que la guerre ne peut pas être gagnée dans ce

façon », a déclaré M. Orban.

Il a déclaré que l’Ukraine ne gagnerait jamais la guerre de cette manière “tout simplement parce que l’armée russe a une domination asymétrique”.

Il a déclaré qu’il n’y avait aucune chance pour des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, ajoutant : “Comme la Russie veut des garanties de sécurité, cette guerre ne peut se terminer qu’avec des pourparlers de paix entre la Russie et l’Amérique”, a-t-il déclaré.