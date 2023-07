Le Premier ministre hongrois fait une proposition à l’Ukraine

Viktor Orban dit que les pourparlers de paix, pas les armes, sont la voie à suivre

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a exhorté l’OTAN à promouvoir un cessez-le-feu et des pourparlers de paix en Ukraine plutôt que de continuer à expédier des armes à Kiev. Il a fait valoir cet argument dans un clip vidéo publié lundi sur les réseaux sociaux.

« Au lieu d’apporter des armes à l’Ukraine, nous devrions apporter la paix », Orban a déclaré dans la vidéo, livrée en hongrois avec des sous-titres en anglais. « Un cessez-le-feu est nécessaire, et au lieu d’une guerre, des négociations de paix devraient commencer dès que possible. »

L’OTAN est censée défendre les États membres, « ne pas mener d’actions militaires sur le territoire d’autres pays », Orban a noté dans la vidéo, exhortant le bloc dirigé par les États-Unis à rester fidèle à son responsable « défensive » mission.

La position de Budapest reste inchangée, a ajouté le Premier ministre, et est informée par le fait que la Hongrie borde l’Ukraine et qu’une importante communauté ethnique hongroise en Transcarpatie est menacée par les hostilités.

Au lieu d’expédier des armes à l’Ukraine, nous devrions enfin ramener la paix. La Hongrie se tient fermement aux côtés de #paix au #NATOSummitVilnius ! pic.twitter.com/HPdGMsruqW – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 11 juillet 2023

Les dirigeants des pays de l’OTAN se sont réunis lundi à Vilnius, en Lituanie, pour le sommet annuel. Le bloc a doublé son soutien rhétorique et logistique au gouvernement de Kiev, mais s’est arrêté avant d’inviter l’Ukraine à rejoindre le bloc.

En savoir plus L’Otan veut tenir l’Ukraine à distance

Les États-Unis et leurs alliés ont déversé plus de 100 milliards de dollars d’armes, d’équipements et de munitions en Ukraine depuis l’escalade des hostilités avec la Russie en février 2022 et ont imposé un embargo économique de grande envergure à Moscou, tout en insistant sur le fait qu’ils ne sont pas réellement partie à la conflit.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui s’est rendu à Vilnius mais n’assiste pas officiellement au sommet, a attaqué l’OTAN sur les réseaux sociaux lundi matin, accusant le bloc de ne pas donner à l’Ukraine le bon « respect » en osant poser des conditions d’adhésion et en ne proposant pas d’échéancier.

La Hongrie a plaidé à plusieurs reprises pour une résolution pacifique du conflit ukrainien, refusant d’envoyer des armes à Kiev ou de les laisser transiter sur son territoire. Cette position a souvent conduit à une guerre des mots avec Zelensky et ses fonctionnaires.