Le Premier ministre hongrois déclare que les pays européens avec un “mélange racial” ne sont “plus des nations”

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a essuyé des critiques samedi après avoir déclaré dans un discours liminaire que les pays européens avec un “métissage racial” n’étaient “plus des nations”.

Orbán prononçait un discours à l’Université d’été de Tusvanyos en Roumanie lorsqu’il a fait ces commentaires controversés.

“Nous [Hungarians] ne sommes pas une race mixte et nous ne voulons pas devenir une race mixte », a déclaré Orbán.

Il a également critiqué la stratégie de l’Union européenne face à la guerre contre l’Ukraine, déclarant que les sanctions contre Moscou ne fonctionnaient pas.

“Une nouvelle stratégie est nécessaire, qui devrait se concentrer sur les pourparlers de paix et la rédaction d’une bonne proposition de paix… au lieu de gagner la guerre”, a déclaré Orbán.

Les commentaires d’Orbán ont été accueillis avec colère à travers le continent et par les membres du Parlement européen.

“A tous les “métis” de Hongrie, quelle que soit la signification de cette explosion raciste insensée : votre couleur de peau peut être différente, vous pouvez venir d’Europe ou d’ailleurs – vous êtes l’un des nôtres, nous sommes fiers de vous. La diversité renforce la nation, ne l’affaiblit pas”, a posté sur Twitter Katalin Cseh, eurodéputée roumaine.

Alin Mituta, un autre politicien roumain, est également intervenu en retweetant les commentaires de Cseh et en disant : “Parler de “pureté” raciale ou ethnique, en particulier dans une région aussi mixte que l’Europe centrale et orientale, est purement délirant et dangereux. Tout comme M. Orban. , Monsieur Orban, nous avons TOUS des origines métisses et culturelles. C’est l’une des grandes caractéristiques d’être Européen.”

Mituta a également qualifié les “références à la pureté ethnique” d’Orbán de “honte”.

“La Hongrie entretient une relation complexe avec la race et l’identité nationale car sa langue est unique et n’est liée à aucune autre langue européenne. La volonté de préserver son identité nationale est donc compréhensible et n’est pas unique”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting. , a déclaré à Fox News Digital.

Koffler a poursuivi: “C’est dommage que des politiciens, comme Orban, aient réduit ces problèmes complexes et militarisé des choses comme la race. Mais d’un autre côté, ses adversaires déforment et exagèrent souvent ce qu’il dit, pour la même raison, pour influencer les électeurs et les partisans. “

Orbán s’est fait entendre dans le passé concernant sa position anti-immigration, le Premier ministre défiant la loi sur l’immigration de l’Union européenne en décembre via une loi hongroise criminalisant les avocats et les militants aidant les demandeurs d’asile.

Le Premier ministre fait campagne sur sa plate-forme “Hongrie illibérale” depuis qu’il a annoncé son intention de construire une Hongrie basée sur cette même notion en 2014.

“Viktor Orban est un politicien typique qui travaille (pour) plaire à sa base et cultiver de nouveaux partisans. Sa rhétorique de droite cible ses compatriotes et d’autres Européens mécontents des effets négatifs de la mondialisation et des politiques libérales”, a ajouté Koffler.

Fox News a contacté le ministère hongrois des Affaires étrangères et le porte-parole du Parlement européen pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.