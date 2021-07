S’exprimant vendredi, le Premier ministre hongrois a accusé l’UE de retarder la finalisation du plan de relance du pays en cas de pandémie, en raison de la dispute en cours au sujet de la loi anti-LGBTQ+ récemment mise en œuvre par l’État membre, intitulée Loi sur la protection des enfants.

« La façon dont je le vois maintenant est que l’UE demandera un délai de deux mois pour la reprise des pourparlers [over the recovery plan], mais cela remet en cause l’essence même du fonds », a déclaré Orban.

L’UE a affirmé que le plan de relance de la Hongrie est en cours d’évaluation après que des inquiétudes ont été exprimées concernant des problèmes systémiques avec l’état de droit dans le pays et avec une corruption potentielle. Cependant, Orban a dénoncé cela comme n’étant qu’un « histoire de couverture » permettre au bloc de poursuivre une « guerre idéologique » contre son pays.

« La corruption est souvent citée comme un problème, mais nous étions déjà proches d’un accord. Tout d’un coup, après avoir approuvé la loi sur la protection des enfants, nous sommes devenus très corrompus », a déclaré le premier ministre lors d’une interview.

Si le plan de relance post-pandémie de la Hongrie est approuvé, il serait en mesure de recevoir 7,2 milliards d’euros (8,47 milliards de dollars) de subventions de l’UE.

La loi sur la protection des enfants a été mise en œuvre par le gouvernement hongrois pour protéger officiellement le bien-être des enfants et lutter contre la pédophilie, mais a été condamnée par l’UE et des groupes de défense des droits pour discrimination à l’encontre des personnes LGBTQ+.

En réponse à la loi, l’UE a engagé une action en justice contre la Hongrie, l’accusant d’avoir enfreint l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux du bloc, qui stipule que « La stigmatisation des personnes LGBTIQ constitue une violation flagrante de leur droit fondamental à la dignité. »

