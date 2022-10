Le Premier ministre hongrois a “une question” après le lancement du compte Twitter officiel

Viktor Orban était apparemment abasourdi de ne pas retrouver son “bon ami” Donald Trump sur la tribune

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a rejoint Twitter lundi, après avoir ouvert un compte officiel qui compte déjà plus de 40 000 abonnés. Il sera utilisé pour publier des informations en anglais sur le travail du Premier ministre destinées à un public international, a déclaré son chef de presse Bertalan Havasi.

Orban ne suit jusqu’à présent que 42 autres comptes, dont le pape François, des dirigeants politiques tels que Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Recep Tayyip Erdogan et Benjamin Netanyahu, ainsi que plusieurs personnalités médiatiques, dont l’animateur de Fox News Tucker Carlson et le psychologue Jordan Peterson.

“Faisons du bruit!” a écrit Orban dans son premier message sur la plateforme, qui a rapidement recueilli plus de 7 000 likes et 1 800 retweets. À la manière typique de Twitter, de nombreux commentateurs se sont mis à dénigrer le politicien et à le critiquer pour avoir maintenu une position plus neutre contre la Russie que les autres dirigeants de l’UE au milieu du conflit en Ukraine.

Le chef de la presse d’Orban a déclaré à l’agence de presse hongroise MTI que le but du compte était d’informer les gens à l’échelle internationale sur le travail du Premier ministre.

Jó napot kívánok. Veuillez noter que Twitter est #toxique – peu importe de quel côté vous êtes, ou ce que vous faites. Les gens adorent détester ici, malheureusement. — OFS (@Proficisci90) 10 octobre 2022

Orban, qui se décrit dans sa biographie comme un “combattant de la liberté, mari, père, grand-père et premier ministre de la Hongrie,” a terminé sa première journée sur Twitter en s’enquérant en plaisantant du sort du compte de l’ancien président américain Donald Trump.

“Après mon premier jour sur Twitter, il y a une question dans mon esprit. Où est mon bon ami, Donald Trump ? a-t-il écrit en joignant le fameux gif d’un John Travolta confus.

Après mon premier jour sur Twitter, il y a une question dans mon esprit. Où est mon bon ami, @realDonaldTrump? pic.twitter.com/vCzWfAy2sh — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 11 octobre 2022

Trump a été expulsé de Twitter au début de 2021 à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier à Washington DC. L’ancien président a été accusé d’incitation à la violence et a été interdit par presque toutes les principales plateformes de médias sociaux dès qu’il a quitté la Maison Blanche.

Certains sur Twitter ont immédiatement commencé à se demander si ce n’était qu’une question de temps avant qu’Orban lui-même ne suive les traces de Trump et se retrouve censuré ou expulsé de la plate-forme, compte tenu de sa notoriété parmi les médias de l’establishment occidental, qui le considèrent comme un dirigeant autoritaire et trop sympathique. au président russe Vladimir Poutine.