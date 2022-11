Le Premier ministre haïtien évince de hauts responsables au milieu des sanctions américaines

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Le Premier ministre Ariel Henry a limogé le ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur et son commissaire du gouvernement d’Haïti dans une nouvelle série de bouleversements politiques.

L’ancien ministre de la Justice Berto Dorcé a d’abord limogé le commissaire du gouvernement Jacques Lafontant sur ordre d’Henry avant d’être lui-même évincé quelques jours plus tard avec le ministre de l’Intérieur Liszt Quitel, selon des documents obtenus lundi par l’Associated Press.

Quitel avait auparavant été ministre de la Justice.

Henry n’a pas précisé pourquoi les fonctionnaires avaient été démis de leurs fonctions et son porte-parole n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

Henry est devenu ministre de l’Intérieur d’Haïti tout en étant Premier ministre, et Emmelie Prophète Milcé a été nommée ministre de la Justice, la cinquième au cours des deux dernières années alors que le pays lutte pour traduire en justice toutes les personnes impliquées dans l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. .

Les licenciements interviennent un mois après que le gouvernement américain a annoncé qu’il retirait les visas appartenant aux fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement haïtien impliqués dans des gangs. Les responsables n’ont pas été identifiés.

Plus tôt ce mois-ci, le département du Trésor américain a imposé des sanctions au président du Sénat haïtien Joseph Lambert et à l’ancien sénateur Youri Latortue au milieu d’allégations selon lesquelles ils auraient abusé de leur position pour faire passer de la drogue aux côtés de gangs et auraient ordonné à d’autres de se livrer à la violence.

The Associated Press