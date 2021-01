Le Premier ministre grec a déclaré qu’il avait «optimisme, confiance et espoir» avant une réunion avec ses homologues turcs la semaine prochaine, mais a affirmé qu’il n’y aurait «aucune naïveté» d’Athènes alors que les deux parties se disputent les eaux contestées.

S’exprimant mercredi, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré que la Grèce ne discuterait que de la démarcation des zones maritimes de la mer Égée et de la Méditerranée, et ne serait pas entraînée dans des négociations sur la souveraineté nationale avec la Turquie.

«Nous abordons les contacts exploratoires avec optimisme, confiance et espoir, mais aussi avec zéro naïveté», Mitsotakis a déclaré, ajoutant que les discussions seront informelles et non contraignantes, et ne concerneront qu’un seul différend gréco-turc.

«Aucune discussion ne peut concerner la souveraineté nationale et les droits du pays, ni contester les traités internationaux», a affirmé le Premier ministre.

Mitsotakis a noté que si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur les eaux contestées et potentiellement riches en hydrocarbures, le différend sera renvoyé à un tribunal international.

La Grèce souhaite conclure les questions relatives aux démarcations maritimes uniquement pour éviter de nouveaux différends, tandis que la Turquie tient à discuter d’un plus large éventail de questions, y compris l’espace aérien et le statut de certaines îles de la mer Égée.

Aussi sur rt.com La Turquie invite la Grèce à reprendre les pourparlers dans un différend sur la mer Méditerranée orientale

Les deux pays ont été en désaccord ces dernières années, car ils sont en désaccord sur les droits d’exploration en Méditerranée orientale.

La décision unilatérale d’Ankara d’envoyer des navires d’exploration dans les eaux contestées a provoqué la colère d’Athènes et de ses alliés. L’UE a menacé à plusieurs reprises de sanctions à moins qu’Ankara ne renonce.

Plus tôt en janvier, la Turquie a invité la Grèce à reprendre les pourparlers exploratoires. L’année dernière, la Grèce a refusé de reprendre les discussions après que la Turquie a déployé un navire d’exploration sismique dans la zone contestée.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!