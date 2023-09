Le Premier ministre grec s’adressera à la nation, appellera aux réformes et à la prudence budgétaire après une tempête meurtrière

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis prononcera samedi son discours annuel sur la politique économique.

Ce discours intervient quelques jours après la tempête Daniel qui a tué au moins 17 personnes en Grèce.

Il devrait annoncer des réformes et des mesures d’allègement.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis devrait annoncer des réformes de l’État et des mesures d’aide dans un discours prononcé samedi, quelques jours après qu’une tempête de pluie dévastatrice ait tué au moins 17 personnes, ont indiqué des sources.

Le Premier ministre conservateur, réélu en juin, avait reporté d’une semaine son discours annuel sur la politique économique, au 16 septembre, en raison de l’impact de la tempête Daniel, la plus intense que la Grèce ait connue depuis le début des enregistrements en 1930, après un été d’incendies de forêt dévastateurs.

La tempête a balayé la Thessalie, dans le centre de la Grèce, pendant trois jours, inondant les villes et les villages et transformant la région en une mer intérieure. Des centaines d’habitants ont été évacués par avion ou évacués de leurs maisons inondées à bord d’embarcations de sauvetage, les récoltes ont été emportées par les eaux et des dizaines de milliers d’animaux se sont noyés.

Dans son discours à 17h00, Mitsotakis évoquera les défis auxquels le pays est confronté en raison du changement climatique, a indiqué une source gouvernementale, et présentera des mesures de soutien, financées par le budget de l’État et de l’Union européenne, pour les personnes et les secteurs touchés par le changement climatique. tempête Daniel.

Mitsotakis annoncera également des réformes indispensables dans tout l’État pour améliorer la coordination ministérielle, lutter contre l’évasion fiscale, accélérer les procédures judiciaires, réduire les formalités administratives dans le secteur de la santé et moderniser le secteur de l’éducation.

« Nous avons toujours un État qui, malgré les réformes, ne correspond pas aux besoins actuels. Nous devons donc apporter davantage de changements », a déclaré l’un des responsables, ajoutant que la prudence budgétaire était nécessaire en raison des mesures d’allègement en faveur de la Thessalie.

La gestion des catastrophes par le gouvernement a terni son image auprès du public. Un sondage Metron Analysis publié jeudi pour Mega TV a montré que 61% des personnes interrogées avaient une opinion négative du travail du gouvernement, contre 57% en mai.

Mitsotakis devrait également faire référence au fait que le pays a retrouvé au début du mois une notation de crédit de qualité investissement après 13 ans, ce qui pourrait ouvrir la voie à davantage d’investissements et d’afflux de capitaux.

La Grèce s’attend à ce que sa croissance économique ralentisse à 2,3 % cette année, contre 5,9 % en 2022, dépassant toujours la moyenne de la zone euro d’environ 0,6 %. Elle devrait réaliser un excédent primaire de 1,1% cette année et atteindre son objectif annuel de 2 milliards d’euros de recettes de privatisations.

Mais les incendies de forêt et les inondations devraient peser sur l’économie, qui vient de sortir d’une crise de la dette qui dure depuis dix ans. L’activité économique en Thessalie représente plus de 5 % du PIB, selon un rapport de l’Eurobank.

La Grèce inclura toute dépense supplémentaire dans un budget supplémentaire pour 2023, ce qui ne fera pas dérailler les progrès budgétaires du pays, a déclaré un deuxième responsable.