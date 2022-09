Kyriakos Mitsotakis a imputé l’escalade des tensions avec Ankara aux élections turques

La rhétorique anti-grecque des politiciens turcs, dont le président Recep Tayyip Erdogan, est inacceptable, a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, ajoutant toutefois qu’il reste ouvert à l’idée de rencontrer Erdogan, peut-être dès le mois prochain.

« Je n’ai pas fait sauter les ponts avec la Turquie. Je suis toujours ouvert à rencontrer Erdogan », a déclaré dimanche le dirigeant grec lors d’une conférence de presse.

Il a suggéré qu’une telle réunion pourrait avoir lieu à Prague lors d’un sommet informel de l’UE début octobre.

Mitsotakis a minimisé l’escalade actuelle des tensions entre les nations rivales, en la liant aux prochaines élections générales en Turquie, prévues pour juin de l’année prochaine. Les politiciens turcs jouent toujours la carte du nationalisme pour marquer des points au niveau national, a noté le responsable grec.

Tout en appelant des déclarations anti-grecques “inacceptable,” il a dit qu’il ne croyait pas que le cycle d’hostilité en cours conduirait à une guerre ouverte entre la Turquie et la Grèce, qui sont toutes deux membres de l’OTAN. Et si c’est le cas, les forces armées grecques sont prêtes à défendre le pays, a déclaré le Premier ministre.

Mitsotakis a fait ces commentaires alors qu’il participait à l’ouverture de la Foire internationale de Thessalonique.

Lire la suite Les garde-côtes grecs ouvrent le feu sur un navire turc (VIDEO)

La Turquie et la Grèce s’affrontent sur un certain nombre de griefs historiques et modernes. Erdogan a récemment réitéré les accusations selon lesquelles la Grèce portait atteinte à la sécurité nationale turque en déployant des troupes sur des îles de la mer Égée, censées être démilitarisées.

Dans un discours prononcé le 3 septembre, le président turc a décrit le contrôle des îles par Athènes comme un “Occupation,” remettant apparemment en question leur statut et a déclaré que la Turquie “faire le nécessaire” lorsque “le moment vient.”

Erdogan a averti que la Grèce devrait “souviens-toi d’Izmir” faisant référence aux décès massifs d’Arméniens et de Grecs de souche dans la ville turque d’Izmir, qui se sont produits il y a un siècle.

En septembre 1922, la ville a été capturée par les forces turques dirigées par Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne, qui a repoussé les forces alliées dirigées par la Grèce qui l’occupaient. Quatre jours plus tard, la ville a été touchée par des incendies massifs, auxquels les Turcs auraient refusé de s’attaquer dans les quartiers grecs et arméniens.

Ankara et ses opposants se demandent si l’incendie d’Izmir était un massacre délibéré par les forces turques ou un épisode accidentel et tragique des conséquences de la Première Guerre mondiale et de la restauration de la Turquie après l’effondrement de l’Empire ottoman.