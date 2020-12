Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a nié avoir violé les restrictions de verrouillage lors d’une randonnée en VTT le week-end dernier.

Une photo publiée par la presse grecque et sur les réseaux sociaux est devenue virale dans le pays.

Il montrait le Premier ministre posant sans masque et ne respectant pas les règles de distanciation sociale aux côtés de cinq motocyclistes au mont Parnitha, à 45 km au nord d’Athènes.

Mitsotakis, photographié dans les vêtements des cyclistes, se serait rendu dimanche dans la région avec sa femme.

Le principal parti d’opposition de gauche Syriza a accusé le Premier ministre de « briser le lock-out sans mesures de protection », tout en appelant les citoyens à faire preuve de « responsabilité individuelle » et à respecter les restrictions.

« Vous vous comportez comme si vous viviez dans un autre monde », a déclaré jeudi soir l’ancien Premier ministre Alexis Tsipras, chef de Syriza.

Tsipras a également accusé Mitsotakis de « manque d’empathie pour les citoyens qui ne sont pas autorisés à quitter leur maison ».

Mais dans une déclaration à Euronews, le bureau de presse de Mitsotakis a déclaré que le Premier ministre était autorisé à se déplacer dans la région d’Athènes.

«Lors du premier verrouillage en Grèce, en mars et avril de cette année, le gouvernement a ordonné que l’exercice ne soit autorisé qu’à proximité de son domicile.

« Pour ce deuxième verrouillage, ces directives ont été mises à jour et le gouvernement a indiqué que les activités physiques et les promenades seraient autorisées dans une région plus large, mais qu’elles doivent être limitées à la préfecture dans laquelle on vit. »

Le 5 novembre, le Premier ministre Mitsotakis a noté que le pays serait plus flexible avec les citoyens souhaitant s’exercer pendant le deuxième verrouillage tant que les règles de base seraient respectées.

« Les règles en Grèce stipulent que les Grecs sont autorisés à voyager dans leur préfecture, ce que le Premier ministre a fait ».

Les responsables de Syriza ont riposté contre ce qu’il a décrit comme « excuses ridicules« .

« [There is] seulement un manque d’empathie et d’arrogance, à un moment où le système de santé publique est à ses limites et le personnel de santé au bord de l’effondrement psychologique et physique », a déclaré Nassos Iliopoulos de l’Alliance Syriza-Progressive.

L’exercice physique est répertorié comme l’une des raisons acceptées pour quitter la maison, selon les mesures strictes de confinement imposées par la Grèce pour endiguer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Cependant, cet exercice physique est désormais limité à leur préfecture, et toute infraction sans motif clair est passible d’une amende de 300 €.

Le port de masques est également obligatoire à l’extérieur en Grèce en vertu de la réglementation annoncée par le Premier ministre Mitsotakis.

La Grèce a prolongé son verrouillage national pour la deuxième fois jeudi, jusqu’au 14 décembre.

Le gouvernement a subi des réactions négatives pour avoir interdit tous les rassemblements et manifestations pendant le verrouillage et a été accusé de fournir une aide insuffisante aux citoyens pendant les difficultés économiques qui ont résulté de la pandémie.

Depuis la publication des photos virales de Mitsotakis, plus de 4 000 personnes ont rejoint un groupe Facebook faisant la promotion d’un «tour à vélo du Mont Parnitha» samedi.

Plus de 2700 personnes sont décédées du coronavirus en Grèce depuis le début de la pandémie, avec près de 1900 nouvelles infections annoncées jeudi.

Cet article a été mis à jour avec la déclaration du bureau de presse du Premier ministre grec.