Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lutte contre les retombées du scandale des écoutes téléphoniques

Mitsotakis a nié avoir eu connaissance de l’incident et a qualifié les actions du Service national de renseignement, ou EYP, de “politiquement inacceptables”.

La tourmente, qu’un parti politique a qualifiée de “Greek Watergate”, a déjà contraint le chef du renseignement et un proche collaborateur du Premier ministre à démissionner. Le Parlement écourte ses vacances d’été et la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou a appelé à une enquête, affirmant mardi que la vie privée individuelle était “une condition fondamentale d’une société démocratique et libérale”.