Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a été accusé d’avoir violé les restrictions de son propre gouvernement contre la pandémie COVID-19 pour la deuxième fois en trois mois.

Une vidéo virale montrait samedi le Premier ministre en train d’assister à un déjeuner avec une trentaine d’autres invités sur l’île égéenne d’Ikaria.

Mitsotakis a été filmé sur le balcon d’une maison appartenant à Christodoulos Stefanadis, médecin et député local du parti au pouvoir, la Nouvelle Démocratie.

Les images du déjeuner, filmées par un voisin de l’île éloignée, ont suscité de nombreuses critiques de la part des partis d’opposition grecs.

Vendredi, le gouvernement du pays avait resserré les restrictions pendant la pandémie de coronavirus, notamment un couvre-feu à 18h00 le week-end et l’interdiction des rassemblements à domicile.

Mitsotakis s’était rendu dans les îles d’Ikaria, Thymaina et Fournoi avec d’autres responsables pour superviser le processus de vaccination contre le COVID-19 et promouvoir des projets de développement.

L’ancien Premier ministre grec et chef du principal parti d’opposition Syriza, Alexis Tsipras, a déclaré que Mitsotakis avait fait preuve d’une « arrogance profonde ».

« Le double pécheur est un homme sage », a déclaré Tsipras dans un Post Instagram de la vidéo virale, « ce n’est évidemment pas un acte répété d’insouciance, mais cela montre une profonde arrogance et vantardise ».

« Le Premier ministre a montré qui il était vraiment, un arrogant dangereux et irresponsable », a ajouté Nasos Iliopoulos, porte-parole de la Alliance Syriza-Progressive.

Le porte-parole du gouvernement, Christos Tarantilis, a répondu que le Premier ministre était resté « pour une collation et un petit repas » et que les critiques de l’opposition étaient « inexactes ».

« Le repas [was held] en plein air avec des masques, qui n’ont été enlevés que pendant le repas », a déclaré Tarantilis dans un communiqué à Euronews.

« Le parti d’opposition ne contribue pas de manière constructive à la lutte du pays pour lutter contre les effets de la pandémie [and] fait des descriptions inexactes. «

Cependant, Tarantilis a ajouté que « dans les futures tournées du Premier ministre, toutes les précautions possibles seront prises pour qu’aucune fausse image ne soit créée ».

En décembre, le Premier ministre Mitsotakis a été vivement critiqué pour avoir posé sans masque facial aux côtés de cinq motocyclistes lors d’une balade en VTT avec sa femme au mont Parnes, à 45 km de son domicile à Athènes.

Mitsotakis a reconnu plus tard qu’il avait eu tort d’être photographié sans masque, mais a ajouté que son « petit moment d’insouciance avait été démesuré ».

À l’époque, les responsables de Syriza ont riposté contre ce qu’il a qualifié d ‘«excuses ridicules» alors que les opposants politiques tentaient de marquer des points pendant la pandémie.

Le gouvernement grec a accusé Alexis Tsipras d ‘«hypocrisie politique» et a affirmé que le chef du parti Syriza vivait de manière extravagante pendant la crise sanitaire dans une maison haut de gamme en bord de mer.

Près de 6000 personnes sont décédées du COVID-19 en Grèce, dont la grande majorité depuis la fin octobre lors de la deuxième vague de la pandémie.

Le pays est verrouillé depuis novembre, avec des bars et des restaurants fermés et une interdiction des rassemblements publics ou des visites familiales entre les municipalités.

Vendredi, des magasins non essentiels à Athènes et à Thessalonique ont également été fermés pour empêcher la mobilité des citoyens, bien que les écoles soient restées ouvertes.

Le lundi, Police hellénique ont déclaré avoir infligé des amendes de 300 € pour plus de 108 000 violations des restrictions de circulation depuis l’introduction des mesures en novembre. Près de 35 000 amendes ont également été prononcées pour les non-citoyens utilisant un masque facial.

« Les amendes, semble-t-il, ne sont pas pour le monarque M. Mitsotakis, seulement pour les citoyens », a déclaré Syriza après la vidéo virale de samedi.

Mais le gouvernement a riposté et a accusé l’opposition d’appeler à des marches et à des rassemblements contre les restrictions de la pandémie.

«À mesure que se déroule le programme national de vaccination, [we are] jeter les bases pour surmonter la crise sanitaire dans les mois à venir, qui nécessite le soutien et la démonstration de l’unité et de la solidarité de tous les milieux politiques », a déclaré à Euronews le porte-parole du gouvernement Tarantilis.

« Alexis Tsipras choisit la tactique de division et de désorientation. »