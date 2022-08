Le Premier ministre grec “ignore” les écoutes téléphoniques d’un politicien de premier plan

ATHÈNES, Grèce (AP) – Le Premier ministre grec a déclaré lundi qu’il ignorait que les services de renseignement du pays mettaient sur écoute le téléphone portable d’un politicien de l’opposition depuis trois mois, insistant sur le fait qu’il ne l’aurait pas autorisé s’il l’avait su.

Kyriakos Mitsotakis, qui doit faire face aux élections l’année prochaine, a fait ces remarques dans un discours télévisé à la nation trois jours après qu’un scandale d’écoutes téléphoniques a conduit à la démission du chef du Service national de renseignement, Panagiotis Kontoleon, et du secrétaire général du cabinet du Premier ministre. , Grigoris Dimitriadis.

“Ce qui s’est passé était peut-être conforme à la lettre de la loi, mais c’était faux”, a déclaré Mitsotakis. “Je ne le savais pas et évidemment, je ne l’aurais jamais permis.” Le Service national de renseignement, connu sous son acronyme EYP, répond directement au bureau du Premier ministre, un changement que Mitsotakis a lui-même provoqué après avoir remporté les élections de 2019.

Mitsotakis a déclaré que les téléphones portables de Nikos Androulakis, qui était alors candidat à la direction du parti d’opposition socialiste PASOK, avaient été placés sous “surveillance légale” à partir de septembre 2021 pendant trois mois. Les écoutes téléphoniques ont été interrompues “automatiquement” quelques jours après la victoire d’Androulakis dans la course à la direction du parti, a-t-il déclaré, mais n’a pas précisé pourquoi l’opposant politique était visé.

“Même si tout s’est passé légalement, le Service national de renseignement a sous-estimé la dimension politique de l’action en question”, a déclaré Mitsotakis. « C’était formellement adéquat, mais politiquement inacceptable. Cela n’aurait pas dû se produire, provoquant des ruptures dans la confiance des citoyens envers les services de sécurité nationale. »

Le Premier ministre a déclaré que la gestion de la question étant inappropriée, le chef de l’EYP « a été démis de ses fonctions immédiatement » et le secrétaire général de son propre bureau « a assumé la responsabilité politique objective » en démissionnant.

Vendredi, le cabinet du Premier ministre n’a donné aucune raison à la démission de Dimitriadis. Mais un responsable du gouvernement a insisté sur le fait que c’était “lié au climat toxique qui s’est développé autour de lui” et que cela n’avait rien à voir avec les logiciels espions ciblant le téléphone d’Androulakis.

Androulakis a déposé une plainte auprès des procureurs de la Cour suprême de Grèce le 26 juillet, affirmant qu’il y avait eu une tentative de bug sur son téléphone portable avec un logiciel espion nommé Predator.

L’homme politique de l’opposition, qui est également membre du Parlement européen, a déclaré avoir pris connaissance de la tentative d’écoute du Predator après avoir été informé par le service de cybersécurité du Parlement européen quelques jours plus tôt.

Androulakis était considéré comme le favori pour succéder à son vote à la direction du parti. En tant que chef actuel du troisième plus grand parti grec, il est susceptible de détenir l’équilibre des pouvoirs lors des prochaines élections – prévues au plus tard à la mi-2023 – si aucun parti ne remporte suffisamment de sièges pour former un gouvernement sans avoir besoin d’un partenaire de coalition, comme c’est le cas actuellement. suggèrent les sondages d’opinion.

“Je ne m’attendais pas à ce que le gouvernement grec me mette sous surveillance avec les pratiques les plus sombres”, a déclaré Androulakis vendredi après les démissions.

En avril, le journaliste financier grec Thanassis Koukakis a déclaré avoir été informé par le groupe de défense des droits numériques Citizen Lab que son téléphone avait été la cible d’une surveillance par le logiciel Predator de juillet à septembre 2021. enquête… (pour) déterminer qui a orchestré cette surveillance et lui demander des comptes.

Le gouvernement a nié utiliser le logiciel Predator, et Mitsotakis n’a pas mentionné le journaliste dans son discours de lundi.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement proposerait des changements au fonctionnement de l’EYP, notamment en augmentant sa responsabilité et sa supervision parlementaire, et en apportant des changements internes pour renforcer la transparence, la formation du personnel et les contrôles internes.

Elena Becatoros, Associated Press