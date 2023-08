Le Premier ministre grec envisage une chance de normaliser les relations avec la Turquie, mais exige une désescalade rhétorique

Le Premier ministre grec a déclaré lundi que son gouvernement souhaitait tirer pleinement parti de l’amélioration du climat politique avec la Turquie voisine afin d’améliorer les relations bilatérales malgré une série de différends vieux de plusieurs décennies.

Mais le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que cela ne signifiait pas que la Turquie avait « substantiellement changé » sa position sur les différences clés entre les deux pays et devait « abandonner de manière décisive sa conduite agressive et illégale » contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Grèce.

La Turquie et la Grèce restent en désaccord sur les frontières maritimes en Méditerranée orientale, un différend qui affecte la migration irrégulière vers l’Union européenne, les droits miniers et la projection de la puissance militaire.

UN NAVIRE DE PÊCHE MIGRANT CHAVIRE AU LARGE DES CÔTES DE LA GRÈCE TUANT AU MOINS 78, DES DIZAINES TOUJOURS DISPARUES

Mitsotakis a déclaré qu’il était d’accord avec le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’un sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet, pour initier de nouvelles « lignes de communication » et maintenir « une période de calme ».

Des pourparlers de haut niveau entre les deux pays devraient avoir lieu dans la ville grecque de Thessalonique plus tard cette année.

Cependant, le Premier ministre grec a déclaré que la sensibilisation d’Erdogan à l’UE ne pouvait pas se faire au détriment des efforts visant à guérir près d’un demi-siècle de division ethnique à Chypre, qui a été divisée en entités grecques et turques distinctes depuis 1974.

S’exprimant après des entretiens avec le président chypriote Nikos Christodoulides, Mitsotakis a déclaré avoir déclaré à Erdogan que l’amélioration des relations euro-turques ne pouvait pas exclure un accord de paix à Chypre et que la question ne pouvait pas être « laissée de côté ».

La Turquie et les Chypriotes turcs dissidents ont insisté sur une solution à deux États depuis juillet 2017, lorsque le dernier cycle de pourparlers de paix facilités par l’ONU a échoué.

LES CONSERVATEURS DE GRÈCE REMPORTENT UNE VICTOIRE GLISSANTE AUX ÉLECTIONS

Cette position a renversé un accord de longue date sanctionné par le Conseil de sécurité de l’ONU dans de nombreuses résolutions selon lequel tout accord de paix viserait une Chypre réunifiée en tant que fédération composée de zones de langue grecque et turque.

Chypre a été divisée en 1974 lorsque la Turquie l’a envahie à la suite d’un coup d’État des partisans de l’union avec la Grèce. Seule la Turquie reconnaît une déclaration d’indépendance chypriote turque dans le tiers nord de l’île, où plus de 35 000 soldats turcs sont stationnés.

Vendredi, le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar a répété que les pourparlers de paix ne pourraient reprendre que si les Chypriotes grecs reconnaissaient « l’égalité souveraine » des Chypriotes turcs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Christodoulides a déclaré lundi que toute amélioration des relations euro-turques devrait être basée sur une action réciproque de la Turquie, ajoutant que l’UE donne la priorité à un accord de paix à Chypre conformément aux résolutions de l’ONU.