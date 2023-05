Le Premier ministre grec envisage de nouveaux sondages pour la majorité absolue après la victoire des conservateurs

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que son parti conservateur avait déclenché un « séisme politique » avec une victoire écrasante aux élections de dimanche, alors qu’il laissait entendre qu’il demanderait un nouveau scrutin pour obtenir une majorité absolue lui permettant de gouverner seul.

Avec un peu plus de 82% des suffrages comptés, son parti Nouvelle Démocratie a été crédité de 40,8% des voix – une avance de 20 points sur son rival le plus proche, le parti Syriza du challenger de gauche Alexis Tsipras, qui a recueilli 20,1%.

Malgré la nette victoire, les conservateurs manquaient de quelques sièges pour une majorité absolue, ce qui signifie que Mitsotakis avait le choix de rechercher une coalition ou un nouveau scrutin pour un résultat décisif.

L’homme de 55 ans a clairement indiqué sa préférence.

« Les citoyens veulent un gouvernement fort avec un horizon de quatre ans », a-t-il déclaré.

« Le tremblement de terre politique d’aujourd’hui nous appelle tous à accélérer le processus pour une solution gouvernementale définitive », a-t-il ajouté.

Son rival Tsipras a également préparé le terrain pour un nouveau vote, affirmant que « le cycle électoral n’est pas encore terminé.

La prochaine bataille, a-t-il dit, sera « critique et finale ».

La stabilité économique

Mitsotakis, diplômé de Harvard et ancien consultant de McKinsey, était entré dans les élections en tant que favori, la Grèce jouissant actuellement d’une santé économique assez robuste.

Le chômage et l’inflation ont baissé et la croissance devrait atteindre cette année le double de la moyenne de l’Union européenne, bien loin des affres d’une crise de la dette paralysante il y a dix ans.

Avec une relance du tourisme post-Covid portant la croissance du pays à 5,9% en 2022, Mitsotakis a fait campagne en s’engageant à tirer parti des gains économiques.

Pourtant, la crainte que les salaires ne suivent pas la hausse des coûts reste une préoccupation majeure pour les électeurs – ce que son rival Tsipras a cherché à exploiter.

Mais le résultat est un coup dur pour Tsipras, qui a perdu sa quatrième bataille électorale consécutive face à Mitsotakis après avoir été Premier ministre de 2015 à 2019, au cours de laquelle il a mené des négociations houleuses avec des créanciers qui ont failli faire sortir la Grèce de l’euro.

Tsipras a perdu un tiers du pourcentage de son parti en 2019 et, dans certaines régions, est resté à la traîne du troisième parti socialiste Pasok-Kinal, dirigé par Nikos Androulakis, 44 ans.

Une autre victime dimanche a été l’ancien ministre des Finances franc-tireur de Tsipras, Yanis Varoufakis, dont le parti anti-austérité MeRA25 n’a pas réussi à se rendre au parlement.

Androulakis avait été vu très tôt comme un partenaire potentiel de la coalition pour Mitsotakis, mais les choses ont mal tourné lorsqu’il a découvert qu’il avait été sous surveillance de l’État – qui est supervisée par le bureau du Premier ministre.

Le scandale des écoutes téléphoniques, qui a éclaté l’année dernière, a forcé la démission du chef du service de renseignement et d’un neveu de Mitsotakis, qui était l’un des principaux collaborateurs de son bureau.

Bien qu’elle ait déclenché un tollé, la saga d’espionnage ne semble pas avoir eu beaucoup d’impact sur les résultats des conservateurs, qui étaient bien meilleurs que l’avance de 6 à 8 % prédite par les sondeurs à l’approche des élections.

La colère suscitée par un accident de train qui a coûté la vie à 57 personnes en février ne semble pas non plus avoir eu d’impact significatif sur le vote.

Le gouvernement a initialement imputé l’accident – la pire catastrophe ferroviaire jamais enregistrée en Grèce – à une erreur humaine, même si le réseau ferroviaire notoirement médiocre du pays a souffert d’années de sous-investissement.

« Nous avons un avenir »

Se félicitant des résultats, la retraitée Glykeria Tzima, 62 ans, a déclaré : « La démocratie a gagné aujourd’hui – non seulement la Nouvelle Démocratie, mais la démocratie dans son ensemble.

«Nous voulons voir une continuation de ce qui a été créé au cours des quatre dernières années et laisser la toxicité derrière nous. Nous, nous les Grecs, avons traversé des moments difficiles et nous avons vu qu’avec ce gouvernement et ce Premier ministre, nous avons un avenir.

Mais Georgios Koulouris, 60 ans, un mineur vivant en Australie qui est revenu voter, a déclaré que les défis profonds et les inégalités affligent le pays.

« Il y a une partie de la population qui vit littéralement de petite monnaie », a-t-il dit, ajoutant que la Grèce souffrait d’une fuite des cerveaux à cause de la stagnation des salaires et de l’explosion des loyers.

Le taux de participation n’a atteint que 58%, car beaucoup avaient probablement manqué le scrutin compte tenu du deuxième vote prévu.

(AFP)