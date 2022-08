Le Premier ministre grec défend le fonctionnement des services de renseignement

S’exprimant lors d’un débat parlementaire convoqué par le principal parti d’opposition sur les écoutes téléphoniques d’hommes politiques et de journalistes, Kyriakos Mitsotakis a déclaré que “rien ne doit remettre en cause cette précieuse branche de l’État”.

Le Parlement est revenu tôt de sa pause estivale pour le débat, convoqué par le principal parti d’opposition SYRIZA après des révélations selon lesquelles Nikos Androulakis, chef du troisième parti politique grec, a été mis sous surveillance pendant trois mois l’année dernière alors qu’il se présentait pour son parti PASOK. direction, et qu’un journaliste financier était également sous surveillance.

“Quand j’en ai été informé, je n’ai pas hésité à dire que c’était faux”, a déclaré Mitsotakis lors de son discours d’ouverture parlementaire jeudi. Il n’a pas révélé les raisons pour lesquelles Androulakis était sous surveillance, invoquant des préoccupations de sécurité nationale, mais a insisté sur le fait que l’écoute électronique était légale et a appelé Androulakis à porter l’affaire devant les tribunaux grecs ou européens s’il n’était pas d’accord.

Le chef de SYRIZA, Alexis Tsipras, a critiqué la gestion de la question par Mitsotakis, l’accusant de comportement criminel en mettant sur écoute le téléphone d’un politicien de l’opposition sans donner de raison, et l’appelant à démissionner.

“Vous êtes légalement, politiquement mais surtout moralement obligé de … indiquer pourquoi vous surveilliez le député européen de l’époque et maintenant chef du troisième plus grand parti en Grèce”, a déclaré Tsipras. “Donnez une réponse. Vous êtes obligé de donner une réponse. Quelle était cette raison nationale ? Est-il un agent d’intérêts étrangers ? … Est-il dangereux pour la sécurité nationale ?

Le scandale a déjà entraîné la démission du chef de l’EYP, Panagiotis Kontoleon, et du secrétaire général du bureau du premier ministre, Grigoris Dimitriadis.

Androulakis a déposé une plainte auprès des procureurs de la Cour suprême de Grèce le 26 juillet concernant le logiciel espion Predator et a demandé à connaître les raisons de la surveillance des services de renseignement.

Mitsotakis a déclaré que le gouvernement proposera des changements au fonctionnement de l’EYP, notamment en augmentant sa responsabilité et sa supervision parlementaire, et en apportant des changements internes pour renforcer la transparence, la formation du personnel et les contrôles internes.