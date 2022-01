Le Premier ministre grec dans l’eau chaude suite à l’impact de la tempête de neige

Une catastrophe naturelle a pris le pays au dépourvu malgré des conditions météorologiques extrêmes similaires survenues l’année dernière

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a présenté ses excuses à ses concitoyens après que de fortes chutes de neige ont paralysé la circulation à Athènes, laissant des milliers d’automobilistes piégés sur des autoroutes bloquées.

S’exprimant au début d’une réunion du cabinet mercredi, Mitsotakis a admis que «il y avait des erreurs et des lacunes qui doivent être corrigées.« Selon le premier ministre, alors qu’un «Les infrastructures des pays méditerranéens ne sont pas toujours adaptées aux conditions de fortes chutes de neige, » il est vrai aussi que le « le mécanisme étatique n’est pas encore au point de préparation qu’exigent des phénomènes d’une si grande intensité.”

La tempête de neige Elpis, qui a également fait des ravages en Turquie, a touché terre en Grèce lundi soir. Un véritable drame s’est déroulé sur l’autoroute Attiki Odos, qui est le périphérique principal d’Athènes. On estime que 4 000 automobilistes y ont été frappés pendant des heures à des températures inférieures à zéro. Certains ont finalement abandonné leur véhicule et sont rentrés chez eux à pied ou ont trouvé refuge à l’aéroport de la capitale.

Cependant, beaucoup, y compris des personnes âgées, n’ont pas osé s’aventurer à l’extérieur et ont appelé les stations de radio et de télévision locales, lançant des appels passionnés à l’aide. Le gouvernement grec a dû déployer l’armée pour évacuer les chauffeurs restants, dont certains ont dû passer près de 20 heures dans leur véhicule.

Des scènes similaires ont également été vues sur d’autres artères de transport dans et autour d’Athènes.

En plus de cela, la tempête de neige a entraîné des pannes de courant, avec quelque 3 000 foyers toujours sans électricité mercredi, selon des informations.

Pour faire face aux conséquences de la catastrophe naturelle, les autorités ont annoncé un jour férié dans la capitale du pays mardi et mercredi, les écoles étant fermées jusqu’à vendredi.

Et tandis que Mitsotakis acceptait la responsabilité de l’impréparation de l’État, il pointait simultanément du doigt l’opérateur privé qui gérait l’autoroute Attiki Odos.

Cependant, avec des conditions météorologiques extrêmes similaires survenues l’hiver dernier, les critiques du premier ministre soutiennent que l’incapacité de son gouvernement à se préparer était inexcusable.

Le leader de l’opposition de gauche grecque et ancien Premier ministre, Alexis Tsipras, a qualifié les événements de lundi de « spectacle de chaos complet pour le pays et de tourment complet et absolu pour son peuple, » charge que « M. Mitsotakis, qui est responsable de ce gâchis, est introuvable.» Tsipras a conclu que le «plus vite ce gouvernement démissionnera, plus vite ils partiront ; tant mieux pour ce pays.”

Les médias et les météorologues ont également remis en cause la compétence du gouvernement.

S’exprimant mercredi, Kostas Lagouvardos, le chef de l’Observatoire national d’Athènes, a insisté sur le fait que ses collègues avaient averti les autorités de la tempête de neige à l’avance ; cependant, leurs prévisions sont apparemment restées lettre morte. Lagouvardos a insisté sur le fait que «une fois de plus, nous avons vu l’État être réticent à écouter les scientifiques et c’est dangereux lorsqu’il s’agit de la sécurité des personnes et de leurs biens.”

Dans ce qui semble être un exercice de contrôle des dégâts, le Premier ministre grec a annoncé que des paiements de 2 000 € seraient versés aux automobilistes qui se sont retrouvés coincés lundi sur l’autoroute Attiki Odos.