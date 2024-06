Le Premier ministre géorgien appelle à une révision des relations avec les États-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a signé le 31 mai des accords de sécurité et de coopération avec la Suède, la Norvège et l’Islande alors qu’il participait au troisième sommet Ukraine-Europe du Nord à Stockholm.

Les accords étaient signé alors que les frappes et les bombardements russes continuaient de faire des ravages dans les villes ukrainiennes, tuant des civils et endommageant les infrastructures.

« Le Premier ministre Bjarni Benediktsson et moi avons signé un accord de coopération en matière de sécurité et de soutien à long terme entre l’Ukraine et l’Islande », a déclaré Zelenskiy. a écrit sur X, anciennement Twitter, ajoutant que le pays nordique s’est également engagé à apporter au moins 30 millions d’euros (32,6 millions de dollars) de soutien financier à l’Ukraine jusqu’en 2028.

Briefing en direct : l’invasion de l’Ukraine par la Russie RFE/RL Briefing en direct vous donne tous les derniers développements sur l’invasion à grande échelle de la Russie, la contre-offensive de Kiev, l’aide militaire occidentale, la réaction mondiale et le sort des civils. Pour toute la couverture de RFE/RL sur la guerre en Ukraine, Cliquez ici.

« L’Islande s’est engagée à fournir à l’Ukraine une aide économique, humanitaire et de défense à long terme, ainsi qu’à faciliter sa future adhésion à l’UE et à l’OTAN », a ajouté Zelenskiy.

Plus tôt, Zelenskiy avait signé un accord similaire avec la Norvège, le membre de l’OTAN promettant une aide militaire de plus d’un milliard de dollars à l’Ukraine.

« Cette année, la Norvège fournira près de 1,2 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) d’aide militaire à l’Ukraine. Avec ses alliés, elle nous aidera à développer nos capacités dans le domaine des avions de combat modernes et enregistre déjà une nette volonté de transférer des avions de combat F-16. , » Zelenski dit sur X.

La Suède, troisième pays nordique avec lequel Zelenskiy a signé un accord de sécurité le 31 mai, a déjà annoncé un programme d’aide militaire substantiel pour Kiev.

L’enveloppe de 13,3 milliards de couronnes suédoises (1,3 milliard de dollars) annoncée par le Premier ministre Ulf Kristersson le 29 mai était la 16e depuis le début de l’invasion russe et comprend deux avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle SAAB ASCC de fabrication suédoise.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré à RFE/RL à Prague, où il participait à une réunion informelle de ses collègues membres de l’OTAN, que les avions ASCC « ajoutent de manière significative » à la capacité de défense de l’Ukraine.

« Un radar aéroporté est une capacité qui manquait à l’Ukraine et maintenant nous, la Suède, allons le fournir », a-t-il ajouté.

Le voyage de Zelenskiy a eu lieu alors que la Russie a frappé Kiev avec un missile Iskander et plusieurs drones tôt le 31 mai, déclenchant un incendie dans un immeuble non résidentiel dans le district de Holosyivskiy de la capitale ukrainienne, a déclaré le chef de l’administration militaire de Kiev, Serhiy Popko, sur Telegram.

Popko a déclaré qu’il n’y avait eu aucune victime. Il a ajouté que tous les drones qui arrivaient ont été abattus par les défenses aériennes de la capitale.

À Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, le bilan d’une frappe nocturne de missile contre un immeuble de cinq étages est passé à cinq, a déclaré le 31 mai le gouverneur régional Oleh Synyehubov, ajoutant que 25 personnes avaient été blessées dans l’attaque.

La Russie a intensifié ses attaques sur Kharkiv, située à seulement 35 kilomètres de la frontière, dans le cadre d’une tentative d’offensive russe dans la région qui, selon le président Vladimir Poutine, vise à établir une « zone tampon » pour empêcher les frappes ukrainiennes à l’intérieur du territoire russe.

Parallèlement, une attaque de drone le 31 mai contre un dépôt pétrolier dans la région russe de Krasnodar a endommagé trois pétroliers remplis de carburant, provoquant un incendie et blessé deux personnes, ont indiqué des responsables régionaux.















Galerie de photos: Une attaque meurtrière de missiles russes vise Kharkiv Le bilan des victimes d’une frappe de missile russe nocturne contre un immeuble à Kharkiv s’est alourdi à cinq morts, a déclaré le 31 mai le gouverneur Oleh Synyehubov. Entre-temps, les États-Unis ont donné à Kiev le feu vert pour utiliser leurs armes pour frapper à l’intérieur de la Russie dans ce but. de défendre la ville contre les attaques russes.

Le gouverneur Veniamin Kondratyev a écrit sur Telegram que l’incendie du dépôt pétrolier du district régional de Temryuk avait été éteint, tandis que le chef du district a déclaré que deux personnes avaient été blessées par des débris après l’abattage de drones ukrainiens.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient également abattu le 31 mai des drones ukrainiens au-dessus des régions de Voronej, Belgorod et Tambov.

L’Ukraine n’a pas fait de commentaire.

Dans les villes de Kazan et de Nijnekamsk, dans la région russe du Tatarstan, les aéroports locaux ont été fermés pendant deux heures en raison de menaces de sécurité non précisées.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux le 31 mai auraient montré des drones survolant la région.

Avec un reportage de Rikard Jozwiak à Prague