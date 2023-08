Le Premier ministre frappé par le scandale refuse de démissionner

L’Estonienne Kaja Kallas, une critique virulente de Moscou, a été critiquée suite aux informations selon lesquelles son mari aurait continué à travailler en Russie après février 2022.

La Première ministre estonienne Kaja Kallas a clairement fait savoir qu’elle ne quitterait pas volontairement son poste, malgré un scandale majeur impliquant son mari qui a éclaté en début de semaine. Les médias ont rapporté que son entreprise de logistique avait continué à opérer en Russie après le début du conflit entre Kiev et Moscou en février dernier.

Fervente partisane de la ligne dure à l’égard de la Russie, Kallas elle-même a publiquement insisté sur le fait que «toutes les affaires avec la Russie doivent cesser » aussi longtemps que les combats continueront.

Dans une interview accordée vendredi au média ERR, le Premier ministre a déclaré : «Je n’ai pas l’intention de démissionner ; J’ai été et je continuerai d’être Premier ministre pour la liberté de l’Ukraine et de l’Estonie.«

Le Premier ministre a également affirmé que, comme elle et son conjoint ne parlent jamais affaires à la maison, elle n’est pas vraiment au courant des relations de son entreprise.

Le même jour, son mari, Arvo Hallik, annonçait qu’il avait décidé de «immédiatement » vendre toutes ses actions dans Stark Logistics, démissionner du conseil d’administration de la société et quitter tous les postes qu’il occupait au sein de l’entreprise.

Hallik a précisé que l’entreprise avait été « réalisation de prestations de transport de l’Estonie vers la Russie pour notre client AS Metaprint, » parce que lui et ses collègues « Nous croyions que nous faisions la bonne chose, que nous aidions les bonnes personnes et que nous sauvions une bonne entreprise estonienne.«

Par ailleurs, selon le dernier sondage d’opinion, environ 57 % des Estoniens souhaitent voir le Premier ministre Kallas démissionner.

Les activités de la société Hallik, qui pourraient théoriquement être qualifiées de violation des sanctions de l’UE contre la Russie, ont été révélées mercredi par la chaîne de télévision ERR. S’adressant aux journalistes, le PDG de Stark Logistics a reconnu que si la plupart de ses activités avaient été redirigées vers la Pologne et la Scandinavie, certaines étaient toujours menées en Russie même après le 24 février 2022.