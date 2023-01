Le Premier ministre français dévoile des plans pour lutter contre le racisme

Le plan de quatre ans commence par éduquer les jeunes avec un voyage annuel obligatoire vers un site commémoratif de l’Holocauste ou un autre site commémoratif illustrant les horreurs que le racisme peut produire. Il comprend la formation des enseignants et des fonctionnaires sur la discrimination et le renforcement de la capacité de punir les personnes dénoncées pour discrimination.

“Notre premier défi est de regarder de front la réalité du racisme et de l’antisémitisme et de ne rien céder à ceux qui falsifient l’histoire, qui réécrivent notre passé, oublient ou déforment certaines pages”, a ajouté Borne.

Le gouvernement français a déployé une succession de plans sur cinq décennies, le dernier en 2018, pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la discrimination. Pourtant, le nombre estimé de victimes ayant subi au moins une agression raciste, antisémite ou xénophobe était de 1,2 million par an, selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

Les médias sociaux et une extrême droite montante craignant la disparition des racines chrétiennes de la nation dans une France de plus en plus multiculturelle ont ajouté de nouvelles dimensions à la lutte contre le racisme. Des générations de citoyens d’anciennes colonies d’Afrique du Nord et de l’Ouest, majoritairement musulmanes, ont, au fil des décennies, donné à la nation un nouveau visage.