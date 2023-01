Le Premier ministre français Borne annonce un plan pour vaincre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations de toutes sortes

Nommez-le, agissez en conséquence, sanctionnez-le.

C’est l’objet d’un nouveau plan annoncé lundi par la Première ministre française Elisabeth Borne pour vaincre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations de toutes sortes.

Le plan quadriennal commence par éduquer les jeunes avec un voyage annuel obligatoire vers un site commémoratif de l’Holocauste ou un autre site commémoratif illustrant les horreurs que le racisme peut produire, car “l’histoire alerte le présent”, indique le plan. Il comprend la formation des enseignants et des fonctionnaires sur la discrimination et le renforcement de la capacité de punir les personnes dénoncées pour discrimination.

Des mandats d’arrêt seront délivrés à ceux qui utilisent la liberté d’expression à des fins racistes ou antisémites.

Fait inhabituel, le plan comprend la lutte contre la discrimination à l’égard des Tziganes et des Roms.

“Il n’y aura pas d’impunité pour la haine”, a déclaré Borne, présentant ses plans, comprenant 80 mesures, à l’Institut du monde arabe.

La tolérance est en hausse, “mais la haine s’est réinventée”, a-t-elle déclaré.

“Notre premier défi est de regarder de front la réalité du racisme et de l’antisémitisme et de ne rien céder à ceux qui falsifient l’histoire, qui réécrivent notre passé, oublient ou déforment certaines pages”, a ajouté Borne.

Le gouvernement français a eu une succession de politiques ces dernières années pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la discrimination. Pourtant, le nombre estimé de victimes ayant subi au moins une agression raciste, antisémite ou xénophobe était de 1,2 million par an, selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

Des médias sociaux et une extrême droite montante craignant la disparition des racines chrétiennes de la nation dans une France de plus en plus multiculturelle ont ajouté de nouvelles dimensions à la lutte contre le racisme. Des générations de citoyens d’anciennes colonies d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest, principalement musulmanes, ont, au fil des décennies, donné à la nation un nouveau visage.

Kaltoum Gachi, coprésident de l’organisation antiraciste MRAP, a déclaré aux participants à la présentation qu’un membre de la famille de 25 ans nommé Kamel avait échoué dans sa longue recherche d’un emploi chez un constructeur automobile – jusqu’à ce qu’il change son nom en Kevin. .

Les noms, adresses et apparences ont longtemps été un obstacle pour les personnes originaires de l’étranger. Des tests réguliers dans les lieux de travail privés et publics feront partie du nouvel effort de lutte contre la discrimination, bien que la méthode exacte soit encore en cours d’élaboration.

Borne a déclaré que son plan offrira également aux victimes de racisme et de discrimination la possibilité de porter plainte devant un poste de police, et de manière “partiellement anonyme”. Elle n’a pas précisé.

Le plan de Borne a esquivé certains domaines sensibles, notamment en omettant de s’attaquer directement à la discrimination et au profilage racial au sein de la puissante force de police du pays.