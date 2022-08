Le Premier ministre français annonce la création d’un nouveau poste d’ambassadeur LGBTQ

PARIS (AP) – La Première ministre française Elisabeth Borne a annoncé jeudi la création d’un nouveau poste d’ambassadrice des droits LGBTQ dans le cadre des efforts de lutte contre la discrimination à travers le monde.

Borne a pris la parole lors d’une visite dans un centre LGBTQ à Orléans, dans le centre de la France, à l’occasion du 40e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité dans le pays.

Borne a déclaré qu’un ambassadeur sera nommé d’ici la fin de l’année et sera notamment chargé de faire pression pour la dépénalisation universelle de l’homosexualité et de l’identité trans.

Elle a également annoncé la création d’un fonds de 3 millions d’euros (3,05 millions de dollars) pour financer dix nouveaux centres LGBT+, en plus des 35 déjà existants en France.

Les annonces de Borne ont fait suite à des critiques du gouvernement après qu’un ministre a fait des commentaires considérés comme stigmatisant l’homosexualité et les personnes LGBTQ.

Interrogée sur son opposition à la loi française de 2013 autorisant le mariage homosexuel et l’adoption, la ministre Caroline Cayeux a déclaré : « J’ai beaucoup d’amis parmi tous ces gens. « Les propos du mois dernier ont choqué de nombreuses personnes et militants LGBTQ contre la discrimination et les abus, et provoqué des appels à sa démission.

Jeudi, Borne a déclaré que “la démarche du président de la République, ma démarche, la démarche du gouvernement n’est pas ambiguë : nous continuerons à nous battre pour faire avancer les droits des LGBTQ”.

Borne a ajouté que la ministre “a fait des commentaires malheureux, elle s’est excusée”.

The Associated Press