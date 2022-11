Le premier ministre Ford et le syndicat des travailleurs de l’éducation tiendront une conférence de presse alors que la grève empêche les élèves d’aller à l’école

Le gouvernement de l’Ontario et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) tiennent chacun des conférences de presse matinales lundi alors que les élèves de toute la province ne vont pas à l’école pour une deuxième journée en raison d’une grève en cours des travailleurs de l’éducation.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre de l’Éducation Stephen Lecce doivent s’adresser aux médias à 9 h HE à Queen’s Park, où une manifestation contre la législation qui a imposé un contrat à 55 000 travailleurs de l’éducation de la province et leur a retiré leur droit de grève aura également lieu.

Le SCFP a prévu une conférence de presse à 10 h pour discuter du rejet du projet de loi 28.

Vous pouvez regarder les conférences de presse en direct dans cette histoire.

Le président national du syndicat sera accompagné de dirigeants syndicaux nationaux et provinciaux, dont des représentants du Congrès du travail du Canada et de la Fédération du travail de l’Ontario.

La manifestation survient alors que le SCFP, le gouvernement provincial, les parents et les élèves attendent une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario sur la légalité de la grève qui a commencé vendredi, lorsque des milliers de travailleurs ont quitté le travail.

Le gouvernement cherche à obtenir une décision selon laquelle leur débrayage est illégal, tandis que le SCFP soutient que l’action syndicale est une forme de protestation politique légitime.

Le président du conseil, Brian O’Byrne, a entendu les arguments pendant 16 heures samedi et huit heures supplémentaires dimanche, avant de promettre de prendre une décision le plus rapidement possible.

La grève a fermé de nombreuses écoles à travers la province vendredi et encore plus devraient fermer lundi si l’arrêt de travail se poursuit.