Le Premier ministre finlandais s’excuse pour une photo seins nus

Avant la fuite du tir, Sanna Marin avait déjà repoussé les allégations de consommation de drogue et d’infidélité

La Première ministre finlandaise Sanna Marin s’est excusée mardi après la publication d’une photo montrant deux influenceuses des médias sociaux aux seins nus s’embrassant dans sa résidence officielle à Helsinki. Les vidéos du style de vie de Marin qui fait la fête ont déjà suscité la controverse.

La photo, qui a fait surface cette semaine, montre les deux femmes s’embrassant alors qu’elles soulèvent leurs hauts pour exposer leurs seins, l’une tenant une pancarte indiquant “Finlande” pour se couvrir.

S’adressant aux journalistes mardi, Marin a confirmé que la photo avait été prise à la résidence officielle du Premier ministre à Helsinki en juillet. Marin a dit qu’elle avait invité plusieurs invités à revenir à la maison après un festival de musique.

Tänään tuli Seiskalta ulos Sabina Särkän ja Sanna Marinin kiehnäysvideo. Tällaista kuvastoa löytyi vielä hetki sitten Sabina Särkän TikTokista päiväyksellä 10.7. Näyttäis valtioneuvoston grafiikkaseinä päässeen arvokkaampaan käyttöön…🤔#jauhojengi #kesärata22 pic.twitter.com/oMBJ0rpWFQ – Kimmo Kautio (@Kimmo_Kautio) 22 août 2022

“A mon avis, la photo n’est pas appropriée” dit-elle. “Je m’en excuse. Ce genre de photo n’aurait pas dû être prise, mais sinon, rien d’extraordinaire ne s’est produit lors de la rencontre.

Marin a dû minimiser à plusieurs reprises sa fête ces derniers temps. Des vidéos qui ont fui la semaine dernière montraient Marin et une bande d’amis dansant dans un appartement, certains se décrivant comme le “gang de la farine” – une référence supposée à la consommation de cocaïne.

Bien que Marin ait déploré le fait que les vidéos aient fuité, elle a nié avoir agi de manière inappropriée. “J’ai dansé, chanté, célébré, fait des choses légales,” elle a déclaré aux journalistes vendredi, ajoutant que même si elle buvait de l’alcool, elle était restée dans un état convenable pour “diriger le pays”. Marin a pris un “complet” test de dépistage de drogue vendredi, qui s’est avéré propre lundi.

La cocaïne est généralement indétectable par les analyses de sang, de salive ou d’urine après trois jours.

Alors que Marin expliquait la première vidéo, une autre a fait surface la montrant danser dans une boîte de nuit avec le chanteur de rock finlandais Olavi Uusivirta, qui à un moment donné semble l’embrasser dans le cou. Marin, qui est marié, a dit que “Tout le monde a besoin d’une soirée amusante et détendue.”

Hé PM finlandais, ce n’est certainement pas votre mari 🤨 pic.twitter.com/L4bcwjvXVA – Lévi (@Levi_godman) 19 août 2022

La social-démocrate est devenue le plus jeune Premier ministre jamais élu en Finlande en décembre 2019, et était à l’époque le plus jeune chef d’État du monde, âgé de 34 ans. Alors que son comportement dans les vidéos divulguées a été fortement critiqué aux niveaux national et international, elle a également trouvé du soutien, des femmes en Finlande et au Danemark publiant des vidéos d’elles-mêmes dansant, faisant la fête et buvant “en solidarité.”