Le Premier ministre finlandais prévient que la victoire de la Russie renforcerait les agresseurs

CANBERRA, Australie (AP) – La Première ministre finlandaise Sanna Marin a averti vendredi un public australien qu’une victoire russe sur l’Ukraine donnerait du pouvoir à d’autres agresseurs et a exhorté les démocraties à ne pas former de “dépendances critiques” vis-à-vis d’États autoritaires tels que la Chine.

Marin s’exprimait à Sydney à la fin de la toute première visite d’un Premier ministre finlandais en Australie et en Nouvelle-Zélande. La poursuite par l’Australie d’un accord de libre-échange avec l’Union européenne était à l’ordre du jour.

Elle a utilisé un discours pour exhorter les démocraties à renforcer les sanctions contre la Russie.

“Ne vous y trompez pas, si la Russie remporte son terrible pari, elle ne sera pas la seule à se sentir autonome”, a déclaré Marin au groupe de réflexion sur la politique internationale du Lowy Institute.

“D’autres seront également tentés par le même sombre programme”, a-t-elle ajouté.

Un accord de libre-échange en cours de finalisation entre l’Union européenne, qui comprend la Finlande, et l’Australie a été l’occasion de développer des chaînes d’approvisionnement résilientes, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes devenus beaucoup trop dépendants de la coopération avec des régimes qui ne partagent pas nos valeurs communes », a déclaré Marin, prenant comme exemple la dépendance de la Finlande à l’énergie russe.

“Nos dépendances deviennent nos faiblesses plus rapidement et dans des domaines plus importants de nos sociétés que nous ne le souhaiterions”, a-t-elle ajouté.

Elle a décrit le commerce avec la Chine comme une “réalité”.

“Nous avons tous des inquiétudes en ce qui concerne la Chine et nous devons nous assurer que nous n’avons pas ce genre de dépendances critiques en ce qui concerne la Chine”, a déclaré Marin.

«Nous ne pouvons pas dépendre, par exemple, des micropuces ou des semi-conducteurs ou de tout type de technologies critiques lorsqu’il s’agit de pays autoritaires. Parce que si ces routes commerciales étaient soudainement coupées, nous aurions des problèmes », a-t-elle ajouté.

Marin a ensuite rencontré le Premier ministre Anthony Albanese dans sa résidence officielle de Sydney. Les deux hommes ont publié une déclaration commune indiquant que leurs entretiens “ont souligné la nécessité de travailler ensemble pour renforcer leur résilience en tant que sociétés ouvertes et démocratiques et pour favoriser le développement durable”.

Les premiers ministres “ont convenu que la gestion de chaînes d’approvisionnement complexes, de sources d’énergie et d’investissements dans des technologies critiques et émergentes fiables était nécessaire pour promouvoir la stabilité économique, politique, sociale et environnementale ainsi que les droits de l’homme”, indique le communiqué.

L’Australie, qui est le donateur le plus généreux de l’effort de guerre de l’Ukraine en dehors de l’OTAN, et la Finlande, un pays qui va bientôt devenir membre de l’OTAN et partage une frontière de 1 300 kilomètres (800 milles) avec la Russie, ont exigé dans le communiqué que Moscou se retire immédiatement ses forces de l’Ukraine.

Rod Mcguirk, l’Associated Press