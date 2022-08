Le Premier ministre finlandais défend la danse et passe un test de dépistage de drogue pour se disculper

COPENHAGUE. Danemark (AP) – La Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré vendredi qu’elle avait passé un test de dépistage de drogue “pour sa propre protection juridique” après la fuite d’une vidéo de ses chansons de danse et de synchronisation labiale lors d’une soirée privée. Marin a défendu ses actions, affirmant qu’elle buvait de l’alcool avec des amis mais ne consommait aucune drogue.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux jeudi montre six personnes lors d’une soirée dansant et synchronisant une chanson, dont Marin. Plus tard dans la vidéo, la Première ministre de 36 ans est à genoux dansant tout en synchronisant ses lèvres.

“J’ai passé un test de dépistage de drogue pour ma propre protection juridique, dont les résultats arriveront dans environ une semaine”, a déclaré Marin lors d’une conférence de presse vendredi, selon le journal Hufvudstadsbladet.

S’exprimant en anglais, Marin, la plus jeune Premier ministre du pays nordique, a déclaré qu’elle n’avait pas eu de réunions gouvernementales ce week-end et “J’ai eu du temps libre et je l’ai passé avec mes amis. Et je n’ai rien fait d’illégal.

On ne sait pas quand la fête a eu lieu.

Mais la vidéo a été mise en ligne après que la Finlande a décidé mercredi de limiter le nombre de visas délivrés aux Russes à partir du 1er septembre, au milieu d’une ruée de touristes russes à destination de l’Europe. Normalement, il y a environ 1 000 rendez-vous de demande de visa en Russie chaque jour, selon le gouvernement finlandais, mais ce nombre sera bientôt limité à 500 par jour.

La Finlande, l’Estonie et d’autres pays de l’UE limitrophes de la Russie ont fait pression pour une interdiction des touristes russes à l’échelle de l’UE, mais d’autres dirigeants de l’UE, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, ont rejeté l’idée comme contre-productive.

Malgré l’interdiction des voyages aériens de la Russie vers l’Union européenne, les Russes ont pu passer leurs vacances en Europe occidentale cet été en voyageant par voie terrestre à travers les pays voisins avec des visas touristiques valables dans toute la zone de voyage sans frontières de l’Europe.

Selon le journal, Marin a déclaré aux journalistes vendredi qu'”il devrait être accepté que même les décideurs dansent, chantent et font la fête” à certains moments. Elle a ajouté “c’est aux électeurs (de décider) ce qu’ils en pensent”.

Les élections législatives en Finlande ont lieu tous les quatre ans et la dernière a eu lieu en avril 2019.

Les critiques ont noté que la Finlande, qui partage une frontière terrestre de 1 340 kilomètres (832 milles) avec la Russie, fait face à des prix élevés de l’électricité, entre autres conséquences graves de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le pays a récemment abandonné sa position de neutralité de longue date et a demandé à rejoindre l’OTAN.

Marin a déclaré précédemment qu’elle continuerait à avoir une vie personnelle malgré son travail. En juillet, elle a assisté à un festival de rock finlandais populaire.

En décembre, elle s’est excusée après être sortie en boîte jusqu’à 4 heures du matin sans son téléphone professionnel, n’ayant donc pas été informée qu’elle avait été en contact étroit avec une personne testée positive au COVID-19. Elle n’a pas été testée positive.

The Associated Press