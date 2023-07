Le premier ministre fédéral philippin du Canada arrive avec beaucoup d’attentes

Les larmes que Rechie Valdez a versées en prêtant serment en tant que ministre des Petites Entreprises lors du remaniement ministériel fédéral de cette semaine ont marqué une percée pour elle – et pour la communauté philippine qu’elle représente.

« Ce fut un moment profond pour moi de savoir que je représentais près d’un million de Philippins maintenant ici au Canada », a-t-elle déclaré à CBC News vendredi.

Les Philippins sont sans doute le groupe le plus sous-représenté politiquement dans la politique fédérale canadienne.

Une communauté qui, selon le dernier recensement, compte 960 000 membres n’a pas eu un seul représentant philippin-canadien au Parlement depuis 2004 autre que Valdez, qui a été élu en 2021. Rey Pagtakhan est devenu le premier Canadien d’origine philippine à être élu au Chambre des communes en 1988 et a siégé au cabinet du gouvernement libéral.

En comparaison, les 770 000 sikhs du Canada étaient représentés par quatre des 40 ministres du premier cabinet du premier ministre Justin Trudeau. Parmi les éminents sikhs en dehors du gouvernement figurent le chef du NPD Jagmeet Singh et le porte-parole conservateur en matière de finances Jasraj Singh Hallan.

Rechie Valdez a de l’expérience dans les petites entreprises, ayant dirigé sa propre boulangerie. Elle a dit qu’elle prend au sérieux sa chance de servir de voix pour une communauté sous-représentée.

« Je peux dire à la communauté à travers le Canada que je vais certainement plaider en votre nom et que je continuerai à écouter vos besoins et à en faire part au Cabinet », a-t-elle déclaré.

Les données du recensement montrent que les Canadiens d’origine philippine ont un profil démographique unique, a déclaré l’analyste André Bernard de Statistique Canada.

« La population philippine a des taux de chômage et des taux de pauvreté inférieurs à ceux de la population générale », a-t-il déclaré.

Moins de 5 % des Canadiens d’origine philippine sont tombés sous le seuil de pauvreté en 2020, comparativement à plus de 8 % de la population générale.

« Mais ils ont aussi des salaires inférieurs », a déclaré Bernard. « Ils ont des revenus d’emploi inférieurs. »

Le premier ministre Justin Trudeau pose pour une photo avec une famille lors d’une visite dans un restaurant philippin à Surrey, en Colombie-Britannique, le 19 mai 2017. Une étude de Statistique Canada a révélé que les Philippins ont des taux d’emploi plus élevés que les personnes nées au Canada. (Darry Dyck/Presse Canadienne)

Les salariés philippins gagnent en moyenne 26,59 $ de l’heure, contre une moyenne nationale de 33,22 $ de l’heure et de 31,23 $ de l’heure pour tous les groupes racialisés.

Les Philippins « ont tendance à être surreprésentés dans certaines industries et professions », a déclaré Bernard. « Par exemple, plus d’un quart des femmes travaillent dans les professions de la santé. C’est beaucoup plus que pour la population générale.

« De plus, les hommes sont plus susceptibles de travailler dans la fabrication et les services publics que la population générale. »

Les immigrants philippins ont toujours montré une volonté de se déplacer là où se trouvent les emplois, créant des communautés telles que celles qui desservent l’industrie de l’emballage de viande dans les Prairies. La façon dont les Philippins sont entrés au Canada a également façonné la communauté, a déclaré Bernard.

« Plus du tiers des immigrants philippins arrivés depuis 1980 ont été admis dans le cadre du programme d’aidants naturels au Canada… comparativement à trois ou quatre pour cent pour tous les immigrants », a-t-il déclaré.

Faible représentation dans le monde des affaires

Les recensements de 2016 et 2021 ont révélé que les Philippins se classaient plus bas que tout autre groupe ethnique canadien en ce qui concerne les taux de travail indépendant, tant chez les hommes que chez les femmes.

En juin de cette année, seulement 4,9 % des travailleurs philippins étaient des travailleurs indépendants, contre 13 % de la population générale.

(Le travail indépendant ne correspond pas précisément à la propriété d’une entreprise, mais il se chevauche assez étroitement. Les entrepreneurs sont par définition des travailleurs indépendants, et tout travailleur indépendant dont les revenus dépassent environ 30 000 dollars par an doit généralement enregistrer une entreprise.)

Jackie Wild est propriétaire du restaurant Tito Boy dans le sud de Winnipeg. Elle a dit que les Philippins ne manquaient pas d’esprit d’entreprise.

« Chez nous, l’entrepreneuriat, être propriétaire d’une entreprise, est très, très courant », a-t-elle déclaré. « Que vous soyez propriétaire d’une petite entreprise, peut-être que vous soyez un agriculteur, peut-être que vous êtes comme un arnaqueur qui fait des choses en plus de votre travail quotidien.

« Étant moi-même propriétaire d’une entreprise et ayant été témoin de nombreux obstacles auxquels les gens de notre communauté sont confrontés, il n’est pas facile de démarrer une entreprise issue d’une communauté immigrante, que vous soyez un nouvel arrivant ou même une génération subséquente. Parce qu’un beaucoup de membres de notre famille… ma famille incluse, lorsqu’ils viennent dans un pays comme le Canada, ils sont en mode survie. Ils essaient simplement de joindre les deux bouts et de pouvoir paver le bon chemin et l’avenir pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants.

Jackie Wild, propriétaire du restaurant Tito Boy à Winnipeg, a déclaré que les entrepreneurs philippins canadiens font face à de nombreux obstacles. (Nouvelles de Radio-Canada)

« Il y a un nombre croissant de propriétaires d’entreprises philippines dans notre communauté. Cependant, beaucoup d’entre eux font humblement le travail. Ils ont la tête baissée. Ils essaient juste à nouveau de survivre au jour le jour et de payer les factures. et nourrir leurs familles. Nous n’entendons donc pas souvent parler d’eux.

Wild a déclaré qu’il était difficile de percer dans le monde des affaires sans richesse ou contacts intergénérationnels.

« S’ils ne connaissent pas les communautés qu’ils peuvent atteindre, ils ne connaissent pas les ressources qui existent pour eux », a-t-elle déclaré. « Cela les décourage vraiment de faire ce premier pas. »

Le gouvernement Trudeau n’a pas hésité à mettre en place des programmes spécifiques à l’ethnicité pour aider les membres d’autres communautés à surmonter ces obstacles et à percer dans le monde des affaires.

Les Canadiens noirs peuvent demander des prêts spéciaux pouvant atteindre 250 000 $ dans le cadre de la Fonds de prêt pour l’entrepreneuriat noir. UN Programme de démarrage d’entrepreneur noir offert par la Banque de développement du Canada fournit jusqu’à 60 000 $. Le gouvernement du Canada offre également des occasions spéciales aux entreprises appartenant à des Noirs de soumissionner pour des marchés publics.

Entreprises appartenant à des Autochtones ont également accès à des prêts de démarrage allant jusqu’à 500 000 $ et à un accès spécial lors d’appels d’offres pour des affaires gouvernementales.

Aucun programme ou préférence de ce genre n’existe pour les Canadiens d’origine philippine qui tentent de réussir en tant qu’entrepreneurs.

Plus de besoins, moins d’avantages

« Je pense qu’en termes de priorités, il était vraiment important pour nous de nous assurer que nous commencions avec des communautés marginalisées comme les entrepreneurs noirs, les femmes noires, [the] communauté LGBTQ plus », a déclaré Valdez.

Il est loin d’être clair d’après les statistiques pourquoi la communauté philippine se verrait refuser l’accès aux types de programmes qui ont été étendus aux communautés ayant des taux plus élevés de propriété d’entreprise.

C’est le gouvernement Trudeau qui a insisté pour rétablir le formulaire détaillé de recensement lorsqu’il est arrivé au pouvoir après les élections de 2015, arguant qu’un gouvernement «fondé sur des preuves» avait besoin de bonnes données pour élaborer de bonnes politiques.

Le tout prochain recensement a produit des données détaillées sur la répartition ethnique du travail autonome au Canada.

Les résultats du recensement ont montré que les Canadiens noirs et les membres des Premières Nations étaient plus de deux fois plus susceptibles de déclarer un travail indépendant que les Canadiens d’origine philippine.

Certains segments de la population noire étaient bien au-dessus de la moyenne nationale. Les hommes canadiens d’origine éthiopienne affichaient un taux de travail indépendant de 14,9 %, soit un taux supérieur à celui des hommes qui ont déclaré que leurs origines ethniques étaient anglaises, françaises, écossaises, irlandaises ou allemandes.

Pas de bourses

L’aide à la création d’entreprises n’est pas le seul domaine où les Philippins ont été négligés par rapport à d’autres groupes.

L’étudiante Karla Atanacio préside Pinoys of Parliament, la plus grande conférence philippino-canadienne sur le leadership des jeunes. Il amène quelque 250 jeunes Philippins à Ottawa chaque année.

Elle a dit que l’accès à l’enseignement supérieur est également un problème.

« Les frais de scolarité deviennent de plus en plus difficiles à financer et les étudiants comme moi doivent souvent trouver des emplois à temps partiel pour pouvoir poursuivre leur éducation », a-t-elle déclaré. « Et cela se traduit par le fait de rester à l’école plus longtemps et de ne pas pouvoir se le permettre, et parfois de manquer d’argent pour les frais de scolarité pour nous aider à aller à l’université.

« Et si nous parlons de stabilité économique, si nous parlons de sortir beaucoup de gens de la pauvreté, je pense que cela devrait également être une priorité pour le gouvernement. »

Bien qu’il existe de nombreux fonds de bourses d’études réservé aux autochtones Canadiens et Noir les Canadiensni le gouvernement ni le secteur privé n’ont montré beaucoup d’intérêt à créer de tels fonds pour les Canadiens d’origine philippine.

« Nous accueillons beaucoup plus d’immigrants et de réfugiés, mais y a-t-il vraiment de la place pour beaucoup d’entre nous ? dit Atanacio. « Il y a une crise locative en cours. Et donc si on veut vraiment que le Canada soit aussi accueillant qu’on le dit, alors on doit travailler avec nos petites entreprises, avec nos gens du logement qui connaissent bien le logement pour résoudre ce problème. problème. »

Alors que le gouvernement a mis de côté 40 millions de dollars pour aider les Canadiens noirs à trouver un logement, il n’y a pas eu de programme de ce genre pour les Philippins.

Une communauté qui comble l’écart

Malgré le manque de représentation politique, le manque d’aide gouvernementale et le manque relatif de philanthropie du secteur privé, la communauté philippino-canadienne comble l’écart de revenu avec le reste de la population et rehausse son profil dans le monde des affaires.

Atanacio a déclaré que la communauté philippine-canadienne est en train de se « revigorer » et se réjouit d’avoir un ministre au cabinet.

« Nous sommes le groupe ethnique qui connaît la croissance la plus rapide actuellement au Canada », a-t-elle déclaré. « Mais en termes de mobilisation, je pense que ce n’est qu’au cours des dernières années que nous avons regardé autour de nous et nous nous sommes dit, attendez, nous sommes tout aussi capables et … nos histoires valent la peine d’être racontées, que nous nous sommes vraiment réunis et avons décidé que c’était le temps pour nous d’intervenir. »

Elle a déclaré que la communauté avait de grands espoirs pour son premier initié du cabinet.

« C’est différent quand vous avez votre propre personne qui vous représente là-haut », a-t-elle déclaré.

Valdez a déclaré qu’elle savait qu’il y avait de nombreuses attentes axées sur son nouveau rôle.

« J’espère que maintenant que je suis ici », a-t-elle déclaré, « je pourrai présenter mes idées et recommandations qui pourront mieux soutenir la communauté philippine ».