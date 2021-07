BORIS Johnson a exhorté la nation à encourager l’Angleterre « avec enthousiasme mais judicieusement » alors qu’il allumait un feu de joie des lois Covid avant la Journée de la liberté le 19 juillet.

Le Premier ministre a déclaré la fin des règles de distance sociale et des limites sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer après 480 longues journées et supprimera presque toutes les autres réglementations.

Dans seulement deux semaines, il n’y aura pas de sanction ni d’amende pour avoir mixé à l’intérieur dans de grands groupes en Angleterre pour la première fois depuis mars 2020.

La règle de six sera supprimée et les rassemblements de masse seront autorisés à l’extérieur pour la première fois en 18 mois.

Il n’y aura aucune obligation légale de porter un masque dans les trains ou dans les magasins pour la première fois depuis juin dernier, et aucun enregistrement fastidieux de code QR dans les pubs.

Défiant les critiques qui disent que la Journée de la liberté devrait être retardée en raison de l’augmentation des cas de Covid, BoJo a déclaré à la nation qu’il était « maintenant ou jamais à débloquer » grâce au vaccin maintenant le nombre de décès bas.

Saluant la fin des « diktats du gouvernement », le Premier ministre a déclaré que le moment était venu de « porter des jugements individuels prudents et équilibrés » alors que nous apprenons à vivre avec le virus.

Il a déclaré qu’il continuerait à porter un masque par choix dans les endroits surpeuplés par « courtoisie commune » envers les autres.

Il restera illégal de défier les ordres de s’auto-isoler en cas de test positif pour Covid ou d’entrer en contact avec un patient sans être doublement piqué.

Mais parlant du n ° 10, M. Johnson a averti: « Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes que si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, lorsque nous serons aidés par l’arrivée de l’été et des vacances scolaires, alors nous devons demandons-nous quand pourrons-nous revenir à la normale ? »

D’autres changements dans les bulles scolaires qui forcent tous les enfants à l’isolement si l’un des élèves de la classe tombe malade, ainsi que la fin de l’isolement de dix jours et des voyages relaxants pour le double coup arrivent également cette semaine.

M. Johnson a confirmé que « nous cherchons à passer à un régime différent pour les contacts entièrement vaccinés des personnes testées positives, ainsi que pour les enfants ».

Mais les sombres meilleurs docs Chris Whitty et Patrick Vallance étaient incroyablement prudents quant aux mois à venir, affirmant que les cas augmenteraient et que la pandémie était loin d’être terminée.

Et Boris lui-même a refusé d’exclure des « mesures d’urgence » pour l’automne et l’hiver, affirmant que nous devons nous préparer à davantage de décès dus à Covid et que les cas pourraient atteindre 50 000 par jour en quelques semaines.

Le PM a expliqué : « Nous continuerons de surveiller les données et de conserver des mesures d’urgence pour aider à gérer le virus pendant les périodes à risque plus élevé, comme l’hiver.

« Nous mettrons l’accent sur des orientations renforcées et ferons tout notre possible pour éviter de réimposer des restrictions avec tous les coûts qu’elles entraînent. »

Cependant, Sir Patrick a averti que «les hospitalisations augmentent et augmentent assez rapidement à certains endroits, et nous nous attendons à ce qu’elles continuent…

« Les vaccins ont affaibli le lien entre les cas et l’hospitalisation, mais c’est un lien affaibli, pas complètement rompu. »

Le professeur Whitty a pesé pour dire qu’il pensait que le port du masque devrait continuer. Il a juré de continuer à en utiliser un dans des endroits surpeuplés, ou si d’autres se sentaient mal à l’aise et voulaient qu’il le fasse.

Le chef du parti travailliste de Gloomster, Sir Keir Starmer, a jeté un coup d’œil sur les règles en se relaxant, en déclarant: « Lever toutes les protections en une seule fois lorsque le taux d’infection augmente est imprudent. »

Mais les députés conservateurs se sont entassés pour claquer la possibilité de ramener plus de restrictions au cours de l’hiver, si les cas s’enveniment à nouveau.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a répondu que des pouvoirs supplémentaires étaient nécessaires pour les conseils en cas d’épidémie locale.

Il a ajouté: « Il n’y a aucune intention à ce stade que ces pouvoirs soient utilisés, mais nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir les pouvoirs en place. »