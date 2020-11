Le Premier ministre éthiopien déclare que les troupes ont reçu l’ordre de se déplacer sur la capitale du Tigré

NAIROBI, Kenya (AP) – Le Premier ministre éthiopien a déclaré jeudi que l’armée avait reçu l’ordre de se déplacer dans la capitale régionale assiégée du Tigray après la fin de son ultimatum de 72 heures pour que les dirigeants du Tigray se rendent, et il a averti le demi-million d’habitants de la ville de rester à l’intérieur et désarmer.

L’offensive militaire «a atteint son stade final» après trois semaines de combats, a déclaré le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed. Cela signifie que les chars et autres armes peuvent se rapprocher de Mekele, dont les habitants ont été avertis de «pas de pitié» s’ils ne s’éloignaient pas des dirigeants tigré à temps.

Cela a suscité une inquiétude internationale car les groupes de défense des droits ont déclaré qu’une telle formulation pourrait violer le droit international et mettre les civils en danger. «Nous prendrons le plus grand soin à protéger les civils», a indiqué le communiqué d’Abiy.

Il a également affirmé que des milliers de miliciens tigréens et de forces spéciales s’étaient rendus au cours de la période de 72 heures.

Les Nations Unies ont signalé des personnes fuyant Mekele, mais les communications et les liaisons de transport restent coupées vers Tigray, et on ne sait pas combien de personnes ont reçu les avertissements à temps. Les dirigeants régionaux du Tigray n’ont pas pu être contactés immédiatement.

“Ce qui se passe est au-delà des mots, et il est navrant de voir un grand pays s’effondrer”, a déclaré un message envoyé mercredi par un habitant de Mekele et vu par l’Associated Press. Le message exprimait le désespoir de ne pas pouvoir atteindre les êtres chers ailleurs dans la région, ajoutant: “Ohhhhhhhh DIEU!”

La communauté internationale plaide pour une désescalade immédiate, un dialogue et un accès humanitaire alors que les forces éthiopiennes se sont frayées un chemin à travers le Tigray jusqu’à Mekele. «Les hostilités en Éthiopie sont une préoccupation majeure pour l’UE. Outre les victimes, le danger d’une crise humanitaire majeure est imminent. Une désescalade immédiate est nécessaire pour toutes les parties », a tweeté jeudi le commissaire de l’Union européenne à la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Mais Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix de l’année dernière, a rejeté «l’ingérence» internationale. Son gouvernement a déclaré que trois envoyés de haut niveau de l’Union africaine pour le conflit pouvaient rencontrer Abiy, mais pas les dirigeants tigré.

Le bureau d’Abiy a déclaré jeudi pour la première fois qu’une «voie d’accès humanitaire» serait ouverte sous la direction du ministère de la Paix du pays, sans aucun détail. Il a également déclaré que la distribution de fournitures avait commencé dans les zones du Tigray maintenant sous le contrôle du gouvernement.

Cela s’est produit quelques heures après que l’ONU a déclaré que les pénuries étaient devenues «très critiques» dans la région du Tigray alors que sa population de 6 millions d’habitants reste bloquée.

Il reste difficile de vérifier les affirmations dans les combats qui ont éclaté le 4 novembre entre les forces éthiopiennes et les forces lourdement armées du Front de libération du peuple du Tigray, qui dominait autrefois le gouvernement éthiopien mais a été écarté sous le régime d’Abiy. Les deux gouvernements se considèrent désormais comme illégaux.

Le carburant et les liquidités s’épuisent au Tigré, on estime à présent que plus d’un million de personnes sont déplacées et la nourriture pour près de 100 000 réfugiés d’Érythrée disparaîtra dans une semaine, selon le bulletin de l’ONU publié dans la nuit. Et plus de 600 000 personnes qui dépendent des rations alimentaires mensuelles ne les ont pas reçues ce mois-ci.

Les blocages de voyage sont si graves que même à Mekele, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ne peut pas accéder au transport de la nourriture depuis ses entrepôts.

Une déclaration cette semaine d’un représentant de la société civile dans la région, vue par l’AP, a décrit de violents bombardements de communautés ailleurs qui ont empêché de nombreux habitants de fuir.

D’autres personnes se déplacent frénétiquement dans la région de Tigray d’un district à un autre et «vivent dans des quartiers d’églises, des rues, des écoles, des centres de santé», prévient le communiqué, et plaide pour un couloir sûr pour acheminer l’aide alors que la nourriture s’épuise.

Human Rights Watch met en garde contre le fait que «les actions qui entravent délibérément les fournitures de secours» violent le droit international humanitaire et que l’arrêt complet des communications «pourrait constituer une forme de punition collective en imposant des sanctions à des personnes sans base légale claire».

Une autre crise se déroule alors que plus de 40 000 réfugiés éthiopiens ont fui vers une région reculée du Soudan, où les groupes humanitaires et les communautés locales luttent pour les nourrir, les traiter et les abriter. Près de la moitié des réfugiés sont des enfants de moins de 18 ans. Beaucoup ont fui sans rien.

«Quand il fait froid, ça fait tellement mal», a déclaré un réfugié blessé, Alam Kafa. «La nuit, je dois bien envelopper avec une couverture pour pouvoir dormir. Mais je ne dors pas la nuit.

«Juste pour imaginer pour tout, littéralement pour tout, en commençant par votre nourriture, en terminant par votre eau potable, en terminant juste pour aller aux toilettes et vous laver les mains, pour tout ce dont vous dépendez de quelqu’un d’autre», a déclaré Javanshir Hajiyev avec le groupe humanitaire Mercy Corps. C’est vraiment une situation très désastreuse. Je ne peux pas souligner à quel point c’est difficile.

Fay Abuelgasim à Umm Rakouba a contribué à ce rapport.