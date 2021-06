Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le ternissement du prix Nobel de la paix

D’autres soutiennent que l’organisme norvégien qui a fêté Abiy devrait faire face à ses propres conséquences. « Le comité est resté silencieux, perpétuant la tradition d’un siècle de refus de discuter du processus de jugement », a écrit dans le Guardian Kjetil Tronvoll, professeur d’études sur la paix et les conflits au Collège universitaire norvégien de Bjørknes. « Tous les membres ont une responsabilité individuelle – on ne sait pas officiellement si certains ont voté contre. Ils devraient donc le reconnaître, démissionner collectivement et laisser le parlement norvégien nommer une nouvelle commission. »