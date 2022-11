Le Premier ministre et les dirigeants dénoncent l’U d’O pour avoir interdit les caméras lors de la conférence de l’ambassadeur chinois

Le premier ministre Justin Trudeau fait partie de plusieurs dirigeants canadiens à critiquer l’Université d’Ottawa pour avoir interdit les caméras lors d’un événement avec l’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, dans l’une de ses salles de conférence lundi – le qualifiant d’entrave à la liberté de la presse .

Des milliers de Chinois sont descendus dans les rues de Pékin, Shanghai, Wuhan et plusieurs autres villes chinoises pendant plusieurs jours pour protester contre la politique zéro COVID au cours de la semaine dernière. Pendant ce temps, l’ambassadeur de Chine au Canada a tenu une conférence à l’Université d’Ottawa intitulée, La Chine et le monde : développement, commerce et gouvernance au 21e siècle.

Des journalistes de divers médias étaient là, quand tout à coup, l’université a accepté de se plier aux exigences de Cong d’interdire la présence de caméras dans la salle. Un caméraman de Radio-Canada s’est fait montrer la porte.

L’université a procédé à baisser les stores afin de cacher la vue d’une manifestation de soutien aux Ouïghours, qui se tenait au même moment à l’extérieur du bâtiment.

L’Université d’Ottawa dit regretter sa décision et veillera à ce que cela ne se reproduise plus à l’avenir. (Marc-André Hamelin/Radio-Canada)

« Extrêmement malheureux » et « antidémocratique » : critiques

Cette décision n’a pas été bien accueillie par le Premier ministre.

“Pour moi, ils ont fait une erreur en interdisant les caméras”, a déclaré Trudeau, ajoutant qu’il est courant pour les médias d’avoir accès à des personnalités publiques au Canada.

Plusieurs autres politiciens et experts ont également dénoncé la décision de l’université.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déclaré que la liberté de la presse aurait dû primer sur les souhaits de l’ambassadeur.

“Je trouve cela extrêmement malheureux. Notre pays s’est construit sur le principe de la liberté. Souvent, nous sommes heureux de vous voir [journalists], parfois moins. Mais vous avez toujours votre entreprise à être là. Et au Canada, la liberté de la presse n’est pas négociable”, a-t-il déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau lors de la période des questions à la Chambre des communes le mardi 29 novembre 2022. Trudeau a critiqué la décision de l’Université d’Ottawa d’interdire les caméras lors d’un événement avec l’ambassadeur de Chine. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est dit inquiet du message que l’Université d’Ottawa envoyait aux jeunes.

“Il faut rappeler à l’Université d’Ottawa que le mot diplomate ne s’applique pas si facilement à quelqu’un qui représente le Parti communiste chinois. On parle plutôt d’un tyran”, a déclaré Blanchet en français.

« Que l’Université d’Ottawa se soit prêtée à cela me paraît indigne d’une institution censée jouer un rôle fort auprès des jeunes. Si un de mes enfants me disait que ça le tente d’aller à l’Université d’Ottawa, je dites-lui : ‘avez-vous un plan B, s’il vous plaît ?'”

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a souligné l’importance des valeurs démocratiques du Canada.

“Nous devons faire preuve de transparence, nous devons soutenir la liberté des médias. C’est fondamental pour une société démocratique”, a-t-il déclaré.

Marc-François Bernier, professeur de journalisme à l’Université d’Ottawa, a qualifié cette décision d'”antidémocratique”, notamment parce que l’université a un programme appelé journalisme numérique.

Selon Bernier, l’université aurait eu plus à gagner à être sévère avec l’ambassadeur.

Il a dit que l’université n’aurait pas eu mauvaise mine si la conférence avait été annulée.

Au lieu de cela, dit-il, l’université “se plie sous la menace… d’une vision totalitaire et autoritaire”.

Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec Michaël Nguyen a également dénoncé la décision.

“C’est une pente glissante, très dangereuse, et je pèse mes mots quand je dis qu’au Canada on doit pouvoir respecter les règles de pratique canadiennes en matière de journalisme”, a-t-il dit.

L’université dit que cela ne se reproduira plus

Dans une déclaration écrite, un porte-parole de l’Université d’Ottawa a souligné que sa conférence risquait d’être annulée si les caméras étaient admises et a déclaré que les journalistes y avaient accès.

L’université a également promis de faire les choses différemment la prochaine fois.

«Afin de s’assurer que cette situation regrettable ne se reproduise pas, l’université tentera à l’avenir d’être plus claire avec ses conférenciers avant la tenue d’événements, sur la présence éventuelle de médias», a écrit Jesse Robichaud, porte-parole de l’université.