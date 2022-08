Le Premier ministre et les athlètes encouragent les gens à faire du sport lors de la Journée nationale du sport

L’Inde célèbre aujourd’hui le 29 août les 10 ans de la Journée nationale du sport, commémorant l’anniversaire de naissance du major Dhyan Chand, le magicien du hockey indien.

Cette journée est célébrée pour reconnaître et apprécier l’héritage du major Dhyan Chand tout en sensibilisant à l’importance d’intégrer les sports et les activités physiques dans notre vie quotidienne.

Ce jour-là, un certain nombre d’événements sportifs sont organisés à travers le pays sur le thème de la promotion du sport auprès des citoyens. Célébrant les victoires et les développements dans tous les sports, le Premier ministre a partagé une vidéo sur Twitter et l’a sous-titrée comme suit :

“Salutations à l’occasion de la Journée nationale du sport et hommages au major Dhyan Chand Ji à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Les dernières années ont été formidables pour le sport. Puisse cette tendance se poursuivre. Puisse le sport continuer à gagner en popularité à travers l’Inde.

Le ministre indien de la Jeunesse et des Sports, Anurag Thakur, a également exprimé ses réflexions sur la célébration de la Journée nationale du sport et a souligné comment la campagne Khelo India a aidé des jeunes de toutes les régions de l’Inde à entrer dans le domaine du sport.

नए भारत में आज जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही महत्व खेल का भी है। खेलो इंडिया योजना के तहत आज न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को अंतर्रœuvrevicité #Journéenationaledessports pic.twitter.com/ZXQpVhF2he — Bureau de M. Anurag Thakur (@Anurag_Office) 29 août 2022

L’ancien président de l’Inde, Ram Nath Kovind, a également rendu hommage au major Dhyan Chand et a souhaité à tous la Journée nationale du sport.

Hommages à ‘Wizard of Hockey’, #MajorDhyanChand à son anniversaire de naissance.

Heureux #Journéenationaledessports à tous les athlètes qui font la fierté de la nation. pic.twitter.com/su5QXiSMeE – Ram Nath Kovind (@ramnathkovind) 29 août 2022

Sports Authority of India a partagé des photos des événements qui se déroulent au stade JLN de New Delhi lors de la Journée nationale du sport.

Pratiquez-vous vos sports favoris aujourd’hui ? Célébrations de la Journée nationale du sport au JLN Stadium, New Delhi #Journéenationaledessports pic.twitter.com/RSiI70Rt5h – Médias SAI (@Media_SAI) 29 août 2022

Qui est partant pour Jalebi !? 😋😋 Jetez un oeil à la #Journéenationaledessports célébration au stade JLN Les Jeux battent leur plein🤩🤩 Rejoignez-nous aujourd’hui en consacrant 1 heure à pratiquer votre sport préféré !@ianuragthakur @NisithPramanik @YASMinistry @IndiaSports @ddsportschannel @SAI_JLNDelhi pic.twitter.com/HuQunRBZYz – Médias SAI (@Media_SAI) 29 août 2022

Khelega Inde Tabhi Toh Khilega Inde🙂 Jetez un coup d’œil aux officiels et aux membres de @YASMinistry et SAI se préparent pour le GRAND JOUR au JLN Stadium, Delhi 🤩🤩 Rejoignez-nous pour faire cela #Journéenationaledessports Grand & mémorable en consacrant au moins 1 heure à jouer à votre sport préféré😃

1/1 pic.twitter.com/xSC1gSyHoG – Médias SAI (@Media_SAI) 28 août 2022

Le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a partagé une photo de tous les joueurs de cricket indiens et a souhaité à tous les citoyens indiens une très bonne Journée nationale du sport.

La BCCI vous souhaite la bienvenue à l’occasion de #Journéenationaledessports Célébrons nos athlètes et continuons à les soutenir 🙏 pic.twitter.com/yKIT5YFThu – BCCI (@BCCI) 29 août 2022

Célébrant cette journée, de nombreux athlètes ont envoyé leurs vœux à tous les citoyens indiens. Voici un aperçu de quelques-uns d’entre eux :

Le joueur de cricket légendaire Sachin Tendulkar a partagé des histoires motivantes d’athlètes qui ont apporté des lauriers à l’Inde et a encouragé tout le monde à choisir n’importe quel sport et à le pratiquer régulièrement. Tendulkar a également souligné que l’âge n’est pas un obstacle à la transformation et que, par conséquent, nous devons nous efforcer de faire de l’Inde une nation plus en forme.

L’âge n’est pas un obstacle pour transformer 🇮🇳 en un #SportPlayingNation! Sur #Journéenationaledessports choisissons tous n’importe quel sport et pratiquons-le régulièrement. Soyons une nation plus en forme. pic.twitter.com/pLMckBcgDs — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 29 août 2022

Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra a partagé une vidéo et l’a sous-titrée comme suit :

“Pour honorer la légende du major Dhyan Chand, la Journée nationale du sport tombe le 29 août, et j’ai hâte de voir l’Inde sortir et faire du sport. Pas seulement ce jour-là, mais tout au long de l’année ! 🇮🇳 #JournéeNationaleDesSports”

Pour honorer la légende du major Dhyan Chand, la Journée nationale du sport tombe le 29 août et j’ai hâte de voir l’Inde sortir et faire du sport. Pas seulement ce jour-là, mais tout au long de l’année ! 🇮🇳 #Journéenationaledessports pic.twitter.com/LDLAJr6avo — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 27 août 2022

Se souvenir de la légende et du magicien du hockey #MajorDhyanchand à l’occasion de son anniversaire de naissance également célébré comme #Journéenationaledessports. Il n’y en aura jamais un autre comme lui. Respecte 🙏🏻 pic.twitter.com/jzrBj9oZ7K – Mohammad Kaif (@MohammadKaif) 29 août 2022

Paroles de sagesse du major Dhyan Chand, alors que nous rendons hommage à la légende du hockey à l’occasion de son anniversaire de naissance. 🙏 #Journéenationaledessports pic.twitter.com/4qYgpism96 – Anjum Chopra (@chopraanjum) 29 août 2022

Un héros qui nous inspire toujours, nous les athlètes, à gagner plus de médailles pour le pays🏆

Venez vous joindre à la célébration d’une légende, le triple médaillé d’or olympique Dhyan Chand.

Faisons de l’Inde une puissance sportive ! 🇮🇳#NationalSportsday@pmoinde @ianuragthakur @nisithpramanik @YASMinistry pic.twitter.com/aSGZx1xT70 – sreejesh pr (@16Sreejesh) 28 août 2022

Non seulement le sport a des avantages physiques, mais il aide aussi mentalement. Commencez un sport aujourd’hui au cas où vous n’en pratiquez pas déjà un. Joignez-vous à la célébration de #Journéenationaledessports aujourd’hui et pratiquez un sport de votre choix. #AoKhele #kheloindia pic.twitter.com/dMSVGUOAnH – PT USHA (@PTUshaOfficial) 29 août 2022

La paralympienne Deepa Malik a partagé une vidéo très motivante d’elle encourageant tout le monde à pratiquer au moins un sport tous les jours. Voici un aperçu de son message de ce jour

