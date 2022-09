Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon seront accompagnés d’un certain nombre de leurs prédécesseurs et de dirigeants autochtones dans la délégation canadienne qui assistera aux funérailles nationales de la reine Elizabeth à Londres.

Les anciens premiers ministres Stephen Harper, Paul Martin, Jean Chrétien et Kim Campbell feront partie de la délégation, tout comme les anciens gouverneurs généraux Michaëlle Jean et David Johnston.

Absents de la délégation sont les anciens gouverneurs généraux Ed Schreyer, Adrienne Clarkson et Julie Payette. Les anciens premiers ministres Brian Mulroney et Joe Clark ont ​​choisi d’assister à la cérémonie à Ottawa, ont indiqué des sources à CBC.

Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a déclaré que la délégation avait été choisie sur la base des pratiques passées.

“Il y a une longue tradition et le protocole est assez clair”, a-t-il déclaré.

Se joignent également à la délégation la chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations RoseAnne Archibald, la présidente d’Inuit Tapiriit Kanatami Natan Obed et la présidente du Ralliement national des Métis Cassidy Caron.

Plus d’une douzaine de régiments des Forces armées canadiennes se rendront à Londres pour participer à la cérémonie aux côtés d’autres membres du personnel en uniforme de partout dans le Commonwealth.

Quatre membres du Carrousel de la GRC feront partie du cortège funèbre à Londres. Ils monteront des chevaux prêtés par les écuries de Buckingham Palace.

Le récipiendaire de la Croix de la vaillance Leslie Arthur Palmer et les membres de l’Ordre du Canada Mark Tewksbury, Gregory Charles et Sandra Oh assisteront au service dans le cadre d’un cortège de récipiendaires d’honneur nationaux.

Jusqu’à un million de Britanniques et de visiteurs du monde entier devraient faire la queue à Westminster Hall pour dire adieu au monarque britannique qui règne depuis le plus longtemps cette semaine.

La cérémonie à Ottawa

De retour à Ottawa, de nombreux parlementaires et dignitaires qui n’assisteront pas aux funérailles à Londres participeront à une cérémonie commémorative à la cathédrale Christ Church.

Cette cérémonie commence à 11h00 mais ne commencera qu’après la fin de la cérémonie à Londres.

Les événements débuteront à Ottawa un peu avant, à 10 h 10, avec un défilé mettant en vedette des membres des Forces armées canadiennes. Ils partiront du manège militaire de la place Cartier, derrière l’hôtel de ville, accompagnés de la Musique centrale des Forces armées canadiennes.

Le défilé défilera devant le monument aux morts et devant les édifices du Parlement, où 96 salves seront tirées en l’air – une pour chaque année de la vie de la reine.

À partir de 5 h HE lundi, CBC News diffusera en direct les funérailles nationales, animées depuis Londres par la correspondante en chef Adrienne Arsenault et l’animatrice de Morning Live Heather Hiscox. Vous pouvez regarder sur CBC TV, CBC News Network, CBC Gem et CBCNews.ca.

CBC Radio One diffusera en direct les funérailles à partir de 5 h 30 HE, animée par Le Courant Matt Galloway à Londres et Rapport mondial Marcia Young à Toronto. Écoutez sur CBC Radio One et sur l’application gratuite CBC Listen.