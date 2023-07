Kaja Kallas s’est adressée à un rassemblement du groupe notoire en Lituanie

Samedi, le Premier ministre estonien Kaja Kallas s’est adressé au premier rassemblement réel du groupe pro-Kiev « NAFO », louant le travail des trolls dans « la guerre de l’information » contre la Russie. Fondée par un prétendu sympathisant nazi de Pologne, l’OPANO a applaudi la mort de civils russes et collecté des fonds pour les criminels de guerre accusés.

Acronyme de « North Atlantic Fellas Organization », « NAFO » est un collectif d’internautes facilement identifiables par leur utilisation d’avatars Shiba Inu et leur soutien fanatique à l’armée ukrainienne. Se référant à eux-mêmes comme des « Fellas », les trolls de l’OPANO peuvent être trouvés sur les réseaux sociaux diffusant les points de discussion de Kiev, se liguant pour essaimer des sondages et exiger la censure des comptes pro-Moscou, et sollicitant des dons pour la Légion géorgienne, un groupe de mercenaires étrangers dont le chef a reconnu plusieurs crimes de guerre en Ukraine.

Le groupe a tenu sa première vraie vie « sommet » à Vilnius samedi, à l’image du sommet de l’OTAN qui s’ouvre mardi dans la capitale lituanienne.

Kallas, qui s’est décrite l’an dernier comme l’une des « les gars », s’est adressé à la salle sombre des guerriers du clavier par liaison vidéo. L’OPANO, a-t-elle dit, sert d’exemple pour lutter contre « La désinformation russe et les mauvaises prises avec bonne humeur, intelligence et enthousiasme. »

Salutations à #NAFOfellas à la toute première #NAFOSummit à Vilnius.#OPANO est un exemple vivant de la façon de désarmer la désinformation russe avec humour, intelligence et enthousiasme. Derrière chaque Fella se cache une vraie personne qui croit en #Ukraineest la victoire. Merci pour votre service. pic.twitter.com/VWOkAe3udr – Kaja Kallas (@kajakallas) 8 juillet 2023

« Continuez à mener le bon combat » dit-elle à la foule, concluant que « L’expansion de l’OPANO n’est pas négociable et l’Ukraine gagnera. »

L’OPANO est devenue un phénomène à l’échelle de l’Internet au cours de la dernière année, selon le membre du Congrès américain Adam Kinzingerministre ukrainien de la Défense Alexeï Reznikovministre britannique de la Défense Ben Wallaceet une foule d’analystes occidentaux et espions comme « Fellas ». Cette liste de membres a alimenté la spéculation selon laquelle le groupe est lié aux agences de renseignement occidentales.

Cependant, certains commentateurs pro-ukrainiens ont fait valoir que les activités en ligne du groupe – y compris leur accès ouvert moquerie d’un civil russe dévoré par un requin en Égypte – sont contre-productifs pour la cause ukrainienne. De plus, la réputation de l’OPANO a été entachée lorsqu’il est apparu l’année dernière que son fondateur, un utilisateur polonais de Twitter nommé Kamil Dyszewski, avait une longue histoire de messages faisant l’éloge de l’Allemagne nazie, insultant les Juifs et niant l’Holocauste.

Kallas n’était pas le seul politicien de l’OTAN à s’adresser aux « sommet. » La réunion s’est ouverte sur un discours du ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, et ses organisateurs ont reçu un hurler sur Twitter du gouvernement ukrainien.

Selon le compte Twitter officiel de l’OPANO, l’événement a permis de recueillir 3 000 $ pour diverses organisations militaires et civiles ukrainiennes.