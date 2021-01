Le Premier ministre sortant, M. Ratas, dirigeait le petit gouvernement de la petite nation balte depuis 2016 en tant que chef du Parti du centre, dont la base de soutien la plus forte était une importante population de souche russe qui aimait ses politiques parfois de gauche.

Il est peu probable que cette orientation change car le successeur le plus probable de M. Ratas, le chef du Parti réformiste de centre-droit de l’opposition, Kaja Kallas, est un fervent partisan de l’alliance militaire dirigée par les États-Unis. Le président estonien a demandé mercredi à Mme Kallas de former un nouveau gouvernement, mais il n’était pas clair si elle pouvait rassembler les votes nécessaires au Parlement.

Le départ du Premier ministre, Juri Ratas, a marqué un épisode inhabituel de turbulences politiques dans un pays qui a rejoint l’Union européenne et aussi l’OTAN en 2004, s’imposant comme un bastion de stabilité pro-occidentale à la frontière occidentale de la Russie.

MOSCOU – Le Premier ministre d’Estonie a démissionné mercredi, son gouvernement de coalition de centristes et de populistes d’extrême droite englouti par un scandale de corruption pour utilisation abusive de prêts d’État destinés à soulager la pandémie de coronavirus.

Il a démissionné après avoir appris que son parti faisait partie des personnes faisant l’objet d’une enquête pénale pour des prêts accordés par une agence d’État, KredEx, à un projet de propriété privée dans la zone portuaire de Tallinn, la capitale de la mer Baltique en Estonie. L’argent était censé aller aux entreprises durement touchées par la pandémie.

L’un des suspects dans cette affaire est un conseiller du ministre des Finances, Martin Helme, un politicien d’extrême droite qui dirige un autre parti de la coalition et qui a un jour décrit sa politique d’immigration comme suit: «Si vous êtes Noir, revenez en arrière».

L’inclusion du parti EKRE de M. Helme dans le gouvernement, qui a gravement endommagé l’image libérale de l’Estonie, a fait suite à une élection en 2019 au cours de laquelle le Parti du centre de M. Ratas s’est mal comporté mais a réussi à rester au pouvoir en formant une coalition avec l’extrême droite et un rival. parti conservateur traditionnel.

Depuis l’effondrement en 1991 de l’Union soviétique, dont l’Estonie et deux autres États baltes faisaient partie, le pays a bâti une économie forte, devenant l’un des pays les plus câblés et technologiquement avancés du monde.