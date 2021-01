Le Premier ministre estonien Juri Ratas a déclaré qu’il démissionnerait mercredi en raison d’allégations de corruption contre son parti politique.

Le procureur de l’Estonie a allégué que des membres du Parti du centre, y compris le secrétaire général Mihhail Korb, s’étaient livrés à un trafic d’influence lié à un développement immobilier à Porto Franco.

L’homme d’affaires estonien Hillar Teder avait accepté de donner jusqu’à un million d’euros au Parti du centre en échange du droit de construire un parking en faveur du développement immobilier, affirme le parquet.

« Les preuves recueillies de la mi-janvier de l’année dernière à nos jours font référence à divers crimes sur la base desquels des poursuites publiques ont été engagées contre des personnes soupçonnées d’un crime aujourd’hui », a déclaré le procureur général Taavi Pern dans un message sur Facebook d’autres allégations de blanchiment d’argent.

« Les soupçons exprimés par le parquet, qui est devenu public aujourd’hui, ne signifie pas que quelqu’un est définitivement coupable, mais ils jetteront inévitablement une ombre sérieuse sur toutes les personnes impliquées », a écrit le Premier ministre Ratas dans un message sur Facebook.

« Dans une telle situation, il me semble juste qu’en me résignant, je donne l’occasion de faire la lumière sur toutes les circonstances et de composer avec clarté. »

Ratas a toutefois déclaré qu’il n’avait « commis ni approuvé aucun acte qui porte atteinte aux droits ou au sens de la justice en dirigeant le parti ».

Ratas est Premier ministre depuis 2016 et le président estonien devra désormais nommer son remplaçant.