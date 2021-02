Le premier ministre est-il devenu un travail impossible?

No 10 Downing Street – Getty Images

«Je pense que c’est un sacré ennui», s’écria Lord Melbourne, en se faisant dire, en 1834, qu’il devait être appelé au palais pour former un gouvernement; il était, dit-il, «dans de nombreux esprits ce qu’il fallait faire». Mais sa secrétaire l’a persuadé d’accepter. «Eh bien, bon sang, une telle position n’a jamais été occupée par aucun Grec ou Romain, et si elle ne dure que deux mois, cela vaut la peine d’avoir été Premier ministre d’Angleterre. «Par Dieu, c’est vrai», a répondu Melbourne. « J’y vais! »

Aucun occupant récent du n ° 10 n’aurait partagé les doutes de Melbourne. En effet, chaque député, peut-être chaque candidat, a un bâton de Premier ministre dans son sac à dos. La question de savoir si les premiers ministres ont apprécié leur travail une fois arrivés sur place est une autre question. Lord Rosebery, premier ministre de 1894 à 1895, a déclaré qu’il y avait «deux plaisirs suprêmes dans la vie». Il a dit: «L’un est idéal, l’autre est réel. L’idéal, c’est quand un homme reçoit les sceaux d’office de son souverain. Le réel, c’est quand il les rend. « Je ne vois pas pourquoi quelqu’un devrait vouloir le poste », a apparemment fait remarquer la reine à Boris Johnson lors de sa nomination.

Le livre de Mark Garnett est une étude des premiers ministres de Thatcher à Johnson. Sur ce dernier, le jury est toujours en dehors. Les autres postes de premier ministre se sont tous terminés en larmes. Margaret Thatcher, Tony Blair et Theresa May ont été repoussés par leurs partis, John Major, Gordon Brown et David Cameron par les électeurs. L’argument central de Garnett est que les larmes sont inévitables. Car le travail de Premier ministre est devenu si difficile qu’il est presque impossible. Un certain nombre de méchants sont critiqués – des députés rebelles qui ont fait de la vie de Major et de May une misère – aussi les médias, un bouc émissaire universel, pour avoir personnalisé le débat politique et pour être à la fois intrusifs et abusifs. En conséquence, les premiers ministres cherchent à «gérer» les médias, en utilisant à cette fin une pléthore de conseillers spéciaux. Mais ce remède est pire que la maladie, puisque les conseillers sont moins concernés par la politique que par la présentation.

Mais c’est nous, le peuple, qui sommes les principaux méchants de Garnett, car nous sommes trop facilement déconcertés par des slogans au détriment de politiques à long terme bien pensées. En conséquence, nous élisons des premiers ministres populistes comme Thatcher, dont la position, selon Garnett, reposait davantage sur les acclamations du peuple que sur ses collègues. Ils se méfiaient, mais la soutenaient en grande partie parce qu’ils la croyaient être, jusqu’au désastre de la taxe électorale en 1990, une gagnante des élections. Avec Johnson, à l’époque où les dirigeants étaient choisis par les membres du parti ainsi que par les députés, sa popularité parmi ses collègues était due au fait qu’il bénéficiait à lui seul du soutien des membres du parti ainsi que de l’électorat au sens large qui voulait «faire le Brexit». .

C’est nous, le public votant, estime Garnett, qui contraignons les premiers ministres par notre sensibilité à la présentation et nos attentes excessives de ce que les gouvernements peuvent faire. À l’ère des médias, les premiers ministres sont plus importants qu’eux, mais, représentant une puissance de taille moyenne dans un monde globalisé, leur capacité à répondre aux attentes de la population est forcément limitée. Notre rage quand ils échouent est celle de Caliban scrutant le miroir.

Boris Johnson s’adresse aux médias le 24 juillet 2019, jour de sa prise de fonction de Premier ministre – Getty Images

Garnett est, je pense, trop dur envers nous, les électeurs. Nous montrons plus d’un sens du but qu’il ne l’admettrait. On savait en 1979 que le parti travailliste ne fonctionnait pas, en 1997 que le gouvernement conservateur avait suivi son cours, en 2010 que le parti travailliste était à bout de souffle, et en 2019 que Jeremy Corbyn était un vilain travail, alors que les canons de la démocratie exigeaient Brexit à terminer. La démocratie britannique à son meilleur a une sagesse collective que ni les médias ni les spin-doctorants n’ont pu saper.

Le problème est que Garnett ne suggère pas d’améliorations. Il dit simplement que le travail de Premier ministre est devenu impossible. L’implication est que les choses ne s’amélioreraient que si les politiciens supprimaient les conseillers spéciaux et les médias – bien qu’Enoch Powell ait dit un jour que pour un politicien se plaindre des médias, c’est comme un marin se plaignant de la mer. Quant à nous, pauvres électeurs ignorants, peut-être pourrait-il adopter la solution de Bertolt Brecht au soulèvement ouvrier en Allemagne de l’Est en 1953: que le gouvernement dissolve le peuple et en élise un autre. Le Premier ministre britannique à une époque bouleversée est une lecture facile, empreinte d’esprit et d’ironie, même si son ton ricanant envers les premiers ministres ne me convient pas. Pourtant, Garnett présente un cas difficile et stimulant, qu’il est difficile de rejeter entièrement.

