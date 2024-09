le Premier ministre est disposé à ouvrir son gouvernement à des « gens de gauche »

Le Premier ministre s’est dit ouvert au dialogue et déterminé sur certains dossiers, vendredi soir, lors de sa première interview en tant que locataire de Matignon.

Quels seront les membres du futur gouvernement ? Vendredi 6 septembre, Michel Barnier a donné des éléments de réponse. Il a déclaré ne pas exclure d’office des personnalités de gauche. Un premier pas vers la gauche qui a prévu, samedi 7 septembre, de descendre dans la rue pour manifester contre sa nomination.

Le nouveau Premier ministre envisage d’emblée de modifier la loi sur la réforme des retraites. Michel Barnier fait partie aussi de son souci du service public.

Mais en même temps, le nouveau Premier ministre flirte avec les termes de l’extrême droite en évoquant la sécurité, la valeur travail, et surtout, l’immigration. Car il le sait, le Rassemblement national se réserve le droit de faire tomber Michel Barnier ou non. Pour composer son gouvernement, Michel Barnier s’est entretenu vendredi avec Gabriel Attal puis avec les ténors de la droite, Gérard Larcher, Bruno Retailleau et Laurent Waquiez.