Le Premier ministre espagnol Sanchez ouvre une tournée dans les Balkans avec une visite en Serbie

BELGRADE, Serbie (AP) – Le Premier ministre espagnol a lancé vendredi une tournée dans les Balkans occidentaux par une visite en Serbie, offrant le soutien de son pays à l’intégration de la région instable dans l’Union européenne.

Le Premier ministre Pedro Sanchez s’est entretenu avec le président serbe Aleksandar Vucic à Belgrade avant ses visites en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Macédoine du Nord et en Albanie dans les prochains jours.

Les nations des Balkans sont toutes à des stades différents du processus d’adhésion à l’UE. Les responsables de l’UE ont récemment cherché à encourager les gouvernements de la région à poursuivre les réformes au milieu des inquiétudes suscitées par les efforts de la Russie pour renforcer son influence dans les Balkans.

La Serbie reste un des rares pays européens qui a gardé des liens amicaux avec la Russie malgré son invasion de l’Ukraine et a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie.

Sanchez a déclaré que la guerre en Ukraine a incité l’UE à repenser ses politiques d’élargissement et à ouvrir ses portes aux pays d’Europe de l’Est – l’Ukraine et la Moldavie sont récemment devenues officiellement candidates à l’adhésion – et aux Balkans occidentaux.

Sanchez a déclaré que sa tournée visait à envoyer un message selon lequel la Serbie et le reste des Balkans occidentaux “appartenaient à l’Europe”.

“Vous avez un allié en Espagne qui vous soutiendra dans vos efforts pour rejoindre l’Union européenne”, a déclaré Sanchez lors d’une conférence de presse conjointe avec Vucic. Il a qualifié les relations avec la Serbie d'”excellentes”.

Vucic a déclaré que “la Serbie considère l’Espagne comme un véritable ami, l’un de ses plus grands amis au monde”.

L’Espagne fait partie d’une poignée de pays de l’UE qui n’ont pas reconnu l’indépendance de l’ancienne province serbe du Kosovo, qui a gagné le soutien des États-Unis et de la plupart des pays de l’UE.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, une décennie après que sa majorité ethnique albanaise a lancé une rébellion contre le régime serbe, déclenchant une répression brutale par Belgrade. Le conflit a fait plus de 10 000 morts avant que l’OTAN ne bombarde la Serbie pour la forcer à céder le contrôle du territoire.

Alors que l’Espagne fait face à ses propres mouvements séparatistes, Sanchez a déclaré que son gouvernement croyait au respect de l’intégrité territoriale. Il a appelé à une résolution du conflit du Kosovo par le biais d’un dialogue continu sous l’égide de l’UE.

Les deux dirigeants ont également annoncé des plans pour que la Serbie et l’Espagne organisent un forum d’affaires en octobre.

The Associated Press