Le Premier ministre espagnol offre une amnistie aux séparatistes catalans

“G UILTE D’UN coup d’État», a déclaré le chef du parti d’extrême droite Vox. « Le début de la fin de la démocratie », selon un groupe de juges conservateurs. « Mettre la Constitution au service des séparatistes et des anciens terroristes », a déclaré José María Aznar, ancien Premier ministre conservateur. Les critiques de Pedro Sánchez ne risquent pas l’euphémisme lorsqu’ils parlent de son accord de grâce aux milliers de personnes impliquées dans le référendum illégal sur l’indépendance de la Catalogne en 2017, dévoilé le 9 novembre après des semaines de négociations tortueuses.

Les élections du 23 juillet n’ont laissé ni le centre-droit ni le centre-gauche avec la majorité, même avec leurs petits partenaires de coalition préférés. Ainsi, M. Sánchez, leader socialiste et Premier ministre sortant, a négocié pour obtenir le soutien de cinq partis séparatistes régionaux, dont deux partis catalans. Le plus difficile à intégrer a été Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne), dont le leader, Carles Puigdemont, a organisé le référendum en 2017, s’est enfui en Belgique et est toujours recherché par les autorités espagnoles. Sans amnistie, il risquerait d’être jugé et emprisonné pour « rébellion » s’il retournait en Espagne.

Ce qui a été annoncé le matin du 9 novembre est un accord politique entre le Parti Socialiste de M. Sánchez et Junts ; le texte de l’amnistie proposée n’a pas encore été rendu public. Mais cela couvrira non seulement les meneurs du référendum mais aussi de nombreuses personnes ordinaires qui ont pris part au processus. En échange, les députés de Junts accepteront de réinstaller M. Sánchez au poste de Premier ministre. Un vote en ce sens est prévu d’ici le 27 novembre.

Sur de nombreuses questions, les parties déclarent qu’elles continueront à être en désaccord. Junts affirme toujours la validité de son référendum et de la déclaration d’indépendance qui l’a suivi. Le Parti socialiste « nie toute légalité ou validité du référendum et de la déclaration, et maintient son rejet de toute action unilatérale ».

La liste de souhaits initiale de M. Puigdemont était plus longue. Outre la fin de la « judiciarisation du conflit » (c’est-à-dire les affaires pénales passées et futures contre les séparatistes), sur laquelle il semble avoir gagné, il a exigé qu’un médiateur international supervise les promesses faites et tenues. Le gouvernement de Madrid rejette l’idée selon laquelle quelqu’un devrait arbitrer entre les deux parties comme si elles avaient un statut égal. L’accord politique ne mentionne qu’un vague « mécanisme » plutôt qu’un médiateur.

Une autre des revendications formulées par M. Puigdemont dans sa liste de septembre était la reconnaissance des seuls traités internationaux comme cadre juridique pour résoudre le conflit. En effet, la Constitution espagnole insiste catégoriquement sur l’inviolabilité de l’intégrité territoriale de l’Espagne. Mais déclarer la Constitution sans importance est quelque chose qu’aucun Premier ministre espagnol ne pourra jamais faire, et il n’y a aucune mention de cette exigence de M. Puigdemont dans l’accord.

La fureur de la droite était prévisible. Quelques jours avant l’accord, des manifestations ont rassemblé des centaines de personnes devant les portes des bureaux locaux du Parti socialiste. À Madrid, certains ont tenté de franchir la clôture et ont été dispersés par la police qui a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. (Le 9 novembre, un ancien leader du Parti populaire conservateur [ PP ] en Catalogne, Alejo Vidal-Quadras a été abattu d’une balle dans le visage à Madrid dans ce qui semble être une tentative d’assassinat professionnelle, sans que l’on en connaisse encore le mobile. Il était cependant critique de l’amnistie.)

Alberto Núñez Feijóo, le leader du PP a déclaré : « L’Espagne a perdu, les indépendantistes ont gagné et le PSOE [the Socialist Party] est en train de disparaître. » Isabel Díaz Ayuso, sa camarade de parti et leader populiste conservatrice de la région de Madrid, a parlé de l’émergence d’une « dictature par la porte dérobée ». Santiago Abascal, le leader de Vox, a déclaré que le gouvernement était « passé d’illégitime à illégal ».

Mais leur fureur est si intense que le maintien au pouvoir de M. Sánchez, qui a terminé derrière le PP aux élections de juillet – semble désormais assuré. Reste à savoir si le conflit en Catalogne sera réellement stabilisé. L’accord vise à assurer la « stabilité » pendant la durée du mandat du parlement nouvellement élu, à condition que les promesses soient tenues. (Cela signifie que Junts acceptera d’approuver les budgets et autres lois indispensables, à condition que M. Sánchez respecte sa part du marché.) Les militants séparatistes inconditionnels insistent sur le fait que leur combat se poursuit sans relâche – et pourraient même créer un nouveau parti séparatiste. défier ceux qui sont en place s’ils semblent devenir complaisants. Mais le mouvement semble fatigué. De nombreux Catalans, des deux côtés du conflit, sont impatients de parler d’autre chose pendant un moment.

Quoi qu’il en soit, la paix entre le centre et la Catalogne se fait au prix d’une aggravation de la haine éternelle entre la gauche et la droite en Espagne. M. Sánchez n’est pas l’escroc amoral et avide de pouvoir que décrivent ses opposants conservateurs. Mais l’amnistie qu’il propose aujourd’hui – et à laquelle il s’est autrefois opposé – peut facilement être décrite comme une affaire crasseuse destinée à son bénéfice personnel. Même de nombreux socialistes ne sont pas à l’aise avec cette idée. Ainsi, malgré les progrès réalisés en Catalogne, une atmosphère politique calme et raisonnable à Madrid semble plus que jamais lointaine. Et le nouveau gouvernement minoritaire de M. Sánchez ne tiendra qu’à un fil. ■