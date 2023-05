Le Premier ministre espagnol convoque des élections générales anticipées après avoir été battu lors d’un vote régional

MADRID (AP) – Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a convoqué lundi des élections générales anticipées pour le 23 juillet dans une décision surprise après que son parti socialiste a été sérieusement battu aux élections locales et régionales.

Avant la débâcle de dimanche, Sánchez avait insisté sur le fait qu’il terminerait son mandat de quatre ans avec le partenaire de la coalition gouvernementale de gauche United We Can, indiquant qu’une élection aurait lieu en décembre.

Mais il a vite changé d’avis.

« J’ai pris cette décision compte tenu des résultats des élections tenues hier », a déclaré Sánchez du palais présidentiel de la Moncloa.

Les malheurs de Sánchez et de son parti PSOE surviennent alors que l’Espagne doit prendre la présidence tournante de l’Union européenne le 1er juillet.

Sánchez a déclaré qu’il avait parlé au roi Felipe VI et qu’il tiendrait une réunion spéciale du Cabinet plus tard lundi pour dissoudre le Parlement. La date choisie pour les élections anticipées intervient au milieu de la période des vacances d’été en Espagne, de nombreuses personnes étant susceptibles d’être éloignées de leurs zones de vote.

Les élections locales et régionales de dimanche ont vu l’Espagne prendre un tournant majeur vers la droite et ont fait du principal parti d’opposition de droite, le Parti populaire, ou PP, la principale force politique du pays.

« C’est inattendu », a déclaré Ignacio Jurado, politologue à l’Université Carlos III de Madrid. « Sánchez essaie de court-circuiter la montée du PP dès que possible. »

Lors des élections municipales, le Parti populaire, ou PP, a obtenu 31,5 % des voix contre 28,2 % pour le Parti socialiste ouvrier espagnol, ou PSOE. Il s’agit d’une baisse de 1,2 point de pourcentage pour le PSOE par rapport à 2019, mais d’une augmentation de près de neuf points pour le PP, qui a profité de l’effondrement du parti centriste Citizens.

Le PP, dirigé par Alberto Nuñez Feijóo, a gagné dans sept des 12 régions disputées et dominé dans plusieurs régions précédemment remportées par le PSOE, dont Valence, Aragon et La Rioja. Reste à savoir dans quelle mesure le PP sera contraint de s’appuyer sur le parti d’extrême droite Vox pour former les gouvernements locaux et régionaux.

Les gouvernements régionaux espagnols ont un pouvoir et une discrétion budgétaire énormes sur l’éducation, la santé, le logement et la police

Sánchez a déclaré que bien que les élections de dimanche aient été locales et régionales, la tendance du vote a envoyé un message.

« J’assume l’entière responsabilité des résultats et je pense qu’il est nécessaire d’apporter une réponse et de confier notre mandat démocratique au peuple », a-t-il déclaré.

La mauvaise performance des socialistes et de United We Can a été immédiatement considérée comme une évaluation désastreuse du sentiment public envers la coalition de gauche au pouvoir. Le nouveau groupe de gauche Sumar, dirigé par la deuxième vice-première ministre Yolanda Díaz, n’a pas non plus répondu aux attentes.

« Sánchez réagit à un choc par un autre choc », a déclaré la politologue espagnole Sandra León. « Il évite également la détérioration de son parti de deux manières : les coûts de la division interne au gouvernement jusqu’en décembre et la division avec les barons du parti PSOE dans les régions. »

Elle a déclaré que l’annonce obligera les partis à gauche des socialistes – United We Can et Sumar – à se regrouper rapidement.

Bien que le gouvernement de coalition ait sorti l’Espagne de la pandémie de COVID-19, ait fait de l’économie l’une des plus dynamiques de l’UE et ait introduit plusieurs lois révolutionnaires, quelque chose manquait cruellement.

« Le message reçu hier soir était clair : les choses doivent être faites différemment », a tweeté Díaz.

Feijóo a capitalisé sur la critique de la dépendance de la coalition à rester au pouvoir grâce au soutien de partis séparatistes tels que la gauche républicaine en Catalogne et EH Bildu dans la région basque.

Ciarán Giles et Jennifer O’mahony, The Associated Press