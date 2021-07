Le Premier ministre espagnol contraint d’interrompre une conférence de presse en Lituanie pour laisser l’avion décoller pour une mission urgente

L’apparition de Sanchez dans la presse avec le président lituanien Gitanas Nauseda a été brutalement interrompue lorsque l’avion a dû effectuer un décollage rapide de la base aérienne de l’OTAN à Siauliai, dans le pays balte, où sont stationnés quelque 134 soldats espagnols.

El despegue de un avión militar provoca una extraña interrupción de la rueda de prensa de Sánchez en una base del ejército de Lituania https://t.co/fLIIKGbQobpic.twitter.com/YrV09htY8j – EL PAÍS (@el_pais) 8 juillet 2021

Le Premier ministre et le président semblaient tous deux perplexes dans la séquence vidéo après avoir été interrompus à la suite d’une alerte indiquant qu’un avion non identifié survolait la mer Baltique. Les gens à proximité se sont précipités pour quitter les lieux, rassemblant les drapeaux des pays et de l’OTAN pour faire place à l’avion. Cependant, la conférence de presse a repris dans les 12 minutes qui ont suivi le décollage de l’avion.

Sanchez est en tournée dans la région de la Baltique depuis mardi pour marquer le centenaire des relations bilatérales entre l’Espagne et les trois États : la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie. Le Premier ministre espagnol a commencé sa visite en Estonie mardi, puis en Lettonie le lendemain. La Lituanie était la dernière étape de la tournée.



