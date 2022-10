Le Premier ministre espagnol appelle à une action climatique mondiale pour le continent africain

JOHANNESBURG, Afrique du Sud – Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé les dirigeants mondiaux à donner la priorité aux solutions à la crise du changement climatique qui menace la sécurité alimentaire dans les pays africains et aux effets sur le continent de l’invasion russe de l’Ukraine.

Sa visite en Afrique du Sud, le pays le plus développé d’Afrique, et au Kenya, le centre économique de l’Afrique de l’Est, intervient quelques jours avant que le continent africain n’accueille la conférence phare des Nations Unies sur le climat connue sous le nom de COP27, qui se tiendra en Égypte. Les experts disent que le continent africain contribue le moins au réchauffement climatique mais en souffrira le plus.