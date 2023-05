Le Premier ministre espagnol appelle à des élections anticipées après de lourdes pertes régionales – National

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a convoqué lundi des élections anticipées pour le 23 juillet, un jour après que son gouvernement de coalition de gauche a subi de lourdes pertes lors des scrutins régionaux.

Sanchez avait déclaré à de nombreuses reprises qu’il souhaitait un mandat complet et que des élections auraient lieu en décembre, vers la fin de sa présidence tournante de l’Union européenne, qui commence le 1er juillet.

Il est très inhabituel pour un gouvernement espagnol d’appeler à un vote instantané après une mauvaise performance lors d’un vote régional, et sa réflexion sur l’avancement des élections nationales n’était pas claire.

« Bien que les élections d’hier aient eu une portée locale et régionale, le sens du vote transmet un message qui va au-delà », a déclaré Sanchez dans un discours télévisé. « Je crois qu’il est nécessaire de répondre et de soumettre notre mandat démocratique à la volonté du peuple. »

Les socialistes de Sanchez (PSOE) et leur allié junior d’extrême gauche Podemos ont tous deux perdu du terrain dimanche, tandis que le Parti populaire conservateur (PP) et le parti d’extrême droite Vox ont obtenu de meilleurs résultats que prévu.

Les résultats indiquent que le PP et le Vox anti-immigrés et anti-séparatiste pourraient renverser Sanchez et son Parti socialiste ouvrier (PSOE) s’ils reproduisaient cette performance au niveau parlementaire national.

Dimanche, le PP a potentiellement pris jusqu’à huit gouvernements régionaux aux socialistes, en fonction du succès du parti d’opposition dans la négociation d’alliances avec Vox.





‘ICI POUR RESTER’

Le chef de Vox, Santiago Abascal, a déclaré que la fête était « là pour rester ».

Il était « ici pour être décisif dans la construction de l’alternative dont l’Espagne a besoin », a-t-il déclaré dans un discours tôt lundi, ajoutant qu’il n’avait pas encore parlé au chef du PP Alberto Nunez Feijoo.

Les principaux revers des socialistes sont survenus dans les régions de Valence, d’Aragon et des îles Baléares, ainsi que dans l’un de leurs fiefs les plus importants, la région sud-ouest de l’Estrémadure.

Dans la région populeuse de Madrid, la dirigeante locale du PP, Isabel Diaz Ayuso, a remporté la majorité.

Dans les grandes villes de Valence et de Séville, où les maires ont également été élus, le décompte a tourné en faveur du PP, qui a également remporté la majorité absolue dans le Madrid urbain.

Barcelone était une exception parmi les grandes villes, avec un parti indépendantiste gagnant, bien que par une marge si étroite qu’elle aura besoin d’un accord avec les socialistes pour renverser le maire actuel, l’extrême gauche Ada Colau.





Podemos a perdu du terrain dans toute l’Espagne, affaiblissant encore la position de Sanchez.

Les votes de dimanche dans 12 des 17 régions espagnoles ont montré un retour à la domination bipartite du PSOE et du PP après une décennie de plus grande implication de petits partis tels que Podemos et le centriste Ciudadanos.

Vox a été formé en 2013 et a terminé troisième lors des dernières élections nationales.

(Reportage par Inti Landauro et Belen Carreno; écrit par Charlie Devereux; Montage par Andrew Cawthorne, Giles Elgood et John Stonestreet)