Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon marque des fans indisciplinés des Rangers «  égoïstes au-delà de la croyance  »

La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle était «totalement dégoûtée» des actions des supporters des Rangers impliqués dans de violents affrontements avec la police samedi.

La police du Grand Glasgow a déclaré que trois policiers avaient été blessés et que plus de 20 arrestations avaient été effectuées alors que des supporters entraient dans le centre-ville depuis le stade Ibrox du club après avoir terminé une saison sans défaite avec une victoire 4-0 sur Aberdeen pour remporter la Premiership écossaise pour la première fois en 10 années.

Un pic de cas positifs à Glasgow a vu le gouvernement écossais maintenir vendredi des restrictions sur le mélange à l’intérieur des ménages et l’hospitalité dans la ville qui seront assouplies pour la majeure partie de l’Écosse lundi.

« Dire que je suis complètement dégoûté par les fans des Rangers qui ont saccagé la ville serait un euphémisme », a déclaré Sturgeon dans une série de tweets dimanche.

George Square, dans le centre-ville de Glasgow, était jonché de verre brisé.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont également montré des fans chantant des chansons sectaires et lançant des missiles vers la police.

«En temps normal, la violence et le vandalisme, et les vils préjugés anti-catholiques qui étaient exposés, auraient été tout à fait inacceptables. Mais au milieu de la pandémie, dans une ville où les cas sont en hausse, c’était aussi égoïste au-delà de toute croyance », a ajouté Sturgeon.

«Les gens à travers le pays qui vivent toujours sous les restrictions les plus difficiles – incapables de voir leur famille ou d’assister à des mariages et des funérailles – sont à juste titre furieux des actions irresponsables d’une minorité voyous qui semblent se soucier peu des risques qu’ils représentent pour les autres.»

La police anti-émeute a été enrôlée pour aider à disperser les foules alors que les scènes sont devenues violentes samedi soir.

Le secrétaire écossais à la Justice, Humza Yousaf, a déclaré que le gouvernement se mettrait en contact avec les autorités du football pour voir quelles mesures pourraient être prises.

Dans un communiqué publié par la police du Grand Glasgow, le surintendant principal Mark Sutherland a déclaré: «Alors que les célébrations se poursuivaient, des sections de la foule devenaient de plus en plus désordonnées, des biens ont été endommagés et des personnes ont été agressées.

« Nos officiers sont devenus le centre de l’attention de la foule avec des missiles et des fusées éclairantes qui leur ont été lancés. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici