Nicola Sturgeon évitera une action de la police bien qu’elle ait à présenter des excuses humiliantes pour avoir enfreint ses propres règles sur les coronavirus.

La première ministre écossaise a déclaré qu’elle « me donnait des coups de pied très fort » après avoir été photographiée debout dans un pub en train de bavarder avec des retraités sans masque facial.

Dans une déclaration aux membres du parlement écossais à Holyrood hier, elle a admis qu’elle avait tort et a souligné que les règles «s’appliquent à moi autant qu’à quiconque».

Lorsqu’elle a fait quotidiennement référence au principal message de santé publique de son gouvernement, qui comprend le port de masques, elle a déclaré qu’elle l’avait fait «avec une énorme dose d’humilité».

Elle a ajouté: « Je veux être clair aujourd’hui que, quelles que soient les circonstances, j’avais tort. Il n’y a pas d’excuses. Ces règles s’appliquent à moi comme à tout le monde, et les règles comptent vraiment.

« Je me donne des coups de pied très dur, peut-être plus que mon pire critique ne le pourrait jamais. Mais plus important encore, je veillerai à ne plus baisser la garde.

Après les excuses publiques de Mlle Sturgeon, la police écossaise a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes au courant d’une photo du Premier ministre … dans laquelle elle ne portait pas de masque facial lors d’un réveil.

«La première ministre a reconnu cette violation par inadvertance, pour laquelle elle s’est excusée.

«Nous rappelons à tous l’obligation de porter des masques faciaux dans les lieux publics intérieurs pour des raisons de santé publique. Il a ajouté: « La police écossaise ne prendra aucune autre mesure en ce qui concerne cette question. »

Les réglementations du gouvernement écossais obligent les clients et le personnel à porter un masque facial lorsqu’ils entrent, sortent ou se déplacent dans les locaux de l’hôtellerie.

Quiconque ne respecte pas les règles peut s’exposer à une amende de 60 £ sur place, qui s’élève à un maximum de 960 £ pour les récidivistes.

La photo de Mlle Sturgeon discutant avec trois femmes âgées sans masque facial a été prise au Stable Bar and Restaurant à Édimbourg après les funérailles d’un haut fonctionnaire de son gouvernement.

Mlle Sturgeon a été photographiée sans masque tout en regardant vers la table des retraités. Elle portait un masque tartan et l’aurait retiré brièvement en quittant la salle.